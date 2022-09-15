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Kapadokya'da tüm zamanların rekoru turizmciyi sevindirdi

AA

Kapadokya'da tüm zamanların rekoru turizmciyi sevindirdi

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da, 8 ayda tüm zamanların ziyaretçi rekorunun kırılması turizmcileri mutlu etti.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini gezen ziyaretçi sayısı, yılın 8 ayında, "altın yıl" kabul edilen 2019'un Ocak-Ağustos dönemindeki ziyaretçi sayısını geçerek 2 milyon 545 bin 33'e ulaştı.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, mağara otelleri, sıcak hava balon turları ve çeşitli aktivitelerle turistlerin ilgisini çeken Kapadokya, Kovid-19 salgını öncesi günlerine döndü.

Bölgede geçen yılın ocak-ağustos dönemine kıyasla bu yılın aynı döneminde yüzde 98 oranında artarak 2 milyon 545 bin 33'e ulaşan turist sayısı, turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir, AA muhabirine, turist yoğunluğunun bölgedeki konaklama tesislerinden acentelere, aktivite düzenleyen firmalardan diğer turizm bileşenlerine kadar her alanda görüldüğünü belirtti.

Verimli turizm sezonu geçirdiklerini, 2023 ve 2024'te de genişleyen pazar yelpazesi sayesinde daha yoğun süreçler yaşanmasını beklediklerini dile getiren Aldemir, şunları kaydetti:

"2019'u rekorlar yılı olarak değerlendirmiştik. 2020'de daha fazla ziyaretçi bekliyorduk maalesef pandemi bütün dünyayı olduğu gibi Kapadokya'yı da etkiledi. 2022 yılı ise turizmcilerin yüzünü güldürdü. Rakamsal verilere göre, ziyaretçi sayısında 2019 yılını da geride bıraktık. Gelecek yıl, özellikle Japon misafirlerimizi bekliyoruz. Yurt dışında pandemi gibi farklı bir sorun olmadığı takdirde Balkanlar'dan, Uzak Doğu'dan, Güney Amerika ve Avrupa'dan daha fazla turist sayısına ulaşacağımızı düşünüyoruz. Kapadokya'yı diğer turizm destinasyonlardan ayıran özellik, doğal oluşumlardır. Dünyanın her yerinde çok güzel sahilleri bulabilirsiniz, birçok yerde farklı medeniyetlerden kalıntıları bulabilirsiniz ama doğal oluşum Kapadokya, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış dünyanın en özel bölgelerinden birisidir."

Yerli ve yabancı turistlere acente hizmeti sunan firmanın sahibi Muzaffer Büyükbaş ise Kovid-19 tedbirlerinin sürdüğü son iki yılın ardından insanların seyahate çıkma oranında artış yaşandığını, Kapadokya'nın da en çok talep gören yerlerden olduğunu söyledi.

Rezervasyon taleplerinin hız kesmediğini anlatan Büyükbaş, "2022 yılının sonuna yaklaşıyoruz. Üçüncü çeyrek dediğimiz dönemde de misafir ağırlamaya devam ediyoruz. Pandemiden sonra hedeflediğimiz, 2019 altın yılını geçmiş bulunuyoruz. Şu anda rezervasyonlar çok iyi durumda. Kasım başına kadar yoğun dönem sürüyor. Sonrasında da yılbaşı ve Noel kutlamaları dönemi için rezervasyonlar geliyor." diye konuştu.

Bölgedeki müze ve ören yerlerinde son 10 yılın ocak-ağustos dönemlerinde ziyaretçi sayısı şöyle:

Dönem2013201420152016201720182019202020212022
Ziyaretçi Sayısı1 milyon 873 bin 7061 milyon 986 bin 6351 milyon 894 bin 861 milyon 57 bin 8531 milyon 497 bin 6821 milyon 957 bin 7642 milyon 522 bin 378578 bin 7051 milyon 283 bin 3322 milyon 545 bin 33


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