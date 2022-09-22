Turizm bölgelerinde "sahte rehberlere" geçit verilmiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turizm bölgelerinde "sahte rehberlere" geçit verilmiyor

AA

Turizm bölgelerinde "sahte rehberlere" geçit verilmiyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Turizm bölgelerinde yerli ve yabancı turistlere nitelikli hizmet verilmesi amacıyla "sahte rehberlere" karşı denetim yapılıyor.

Nevşehir Rehberler Odasının (NERO) yetki alanındaki Nevşehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Aksaray, Kırşehir ve Yozgat'taki denetimlerde, bu yılın ocak-ağustos döneminde 32 sahte rehber ve kaçak tur organizasyonu sorumlularına cezai işlem uygulandı.

Turizm sezonunun yoğun olması dolayısıyla NERO, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkililerinin destekleriyle her gün farklı bir turizm merkezinde denetleme gerçekleştiriyor.

Oda Başkanı Özay Onur, AA muhabirine, ülke turizmine katkıda bulunmak ve turistlere daha kaliteli hizmet verilmesini sağlamak amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

NERO'nun faaliyet alanındaki 7 kentte turizm merkezlerinde 1003 kayıtlı turist rehberinin nitelikli hizmet sunduğunu belirten Onur, sahte rehber veya kaçak tur organizasyonlarından doğabilecek sorunların önüne geçmek için denetimleri sürdürdüklerini anlattı.

Sahte rehberlik konusunda cezaların caydırıcı olduğuna dikkati çeken Onur, şöyle konuştu:

"Sahte doktor düsturuyla yola çıktığımızda, sahte rehber de yoldan eder diyebiliriz. Türkiye'de dil bilen, çalışma kartı olan rehberlerimiz ülkemizin tanıtımını yapar, dil bilmeyen rehber kesinlikle olmaz diyoruz. Sahte rehberlerin amaçları tamamen maddi çıkar kaygısıdır. Rehberlikte durum öyle değil. En az bir yabancı dil bilmesi, en azından yüksekokul mezunu olması ve çalışma kartına sahip olması gerekir. Bunlar olmadığında kalite düşüyor, ülkemizin tanıtımı yanlış yapılıyor. Denetimlerde sahre rehberler hakkında tutanak tutuluyor, cezai işlem için başvuruyoruz. Rekabet Kurulu'na gönderdiğimizde de adli süreç sonucu 6 aydan 12 aya kadar hapis cezası olabiliyor."

Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) denetmeni Ömer Can Yıldız da ihbar hattına gelen bilgileri önemseyip mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını kaydederek, "Belgesiz sahte rehberliğin önüne geçmek, çalışma kartı olan rehberlerimizin istihdamını artırmak için çalışıyoruz. Gelen ihbarları, kaçak faaliyetleri aralıksız takip ediyoruz. Yakaladığımızda da işlem yapıyoruz." diye konuştu.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü personeli Abdullah Gürbüz ise turizm merkezlerinde karşılaştıkları tüm rehberlerin belgelerini kontrol ettiklerini, Kapadokya'daki denetimlerde yılın ilk 8 ayında 25 sahte rehber ve kaçak tur düzenleyen turizm acentesi yetkililerine cezai işlem uygulandığını ifade etti.

- Turist rehberleri denetimlerden memnun

Yabancı turistlere yönelik Anadolu turuna rehberlik eden Elif Durdu da sık sık denetim ekipleriyle karşılaştığını, turistlere daha kaliteli hizmet verilmesi ve Türk turizminin gelişmesi adına yürütülen faaliyeti olumlu bulduğunu aktardı.

NERO'nun kendilerini haftada en az üç kez denetlediğini vurgulayan Duru, "Denetimleri sıkı şekilde yürütüp kaçak rehberliğe izin vermiyorlar, teşekkür ediyoruz. Sahte rehberler yeterince bilgili olmuyor, dil yeterlilikleri de olmadığından ülkemizi yanlış tanıtıyorlar. Bizler rehberlik lisansını bunları iyi bir şekilde yapabilmek için alıyoruz." ifadesini kullandı.

Denetim ekipleri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler, müze ve ören yerlerinde, Kayseri'de tarihi ve kültürel alanların yanı sıra özellikle kış döneminde Erciyes Kayak Merkezi'nde, diğer illerde de turistlerin uğrak yeri tatil merkezlerinde denetimleri yıl boyu sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ürgüplü Gazi Bekir Çavuş'un kabir toprağı at sırtında 6 günde memleketine getirildi
YEREL HABERLER Ürgüplü Gazi Bekir Çavuş'un kabir toprağı at sırtında ...
Nevşehir'de sağanak sele neden oldu
YEREL HABERLER Nevşehir'de sağanak sele neden oldu
Nevşehir’de sağanak sele yol açtı
YEREL HABERLER Nevşehir’de sağanak sele yol açtı
Nevşehir'de 3 aracın karıştığı kazada 2 ölü, 8 yaralı
YEREL HABERLER Nevşehir'de 3 aracın karıştığı kazada 2 ölü, 8 yaralı
Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, ...
Nevşehir'den kısa kısa
YEREL HABERLER Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'de yayanın ölümüne neden olan sürücü teslim oldu
YEREL HABERLER Nevşehir'de yayanın ölümüne neden olan sürücü teslim ...
Nevşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü
YEREL HABERLER Nevşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü
Nevşehir'de 2000 Evler Mahallesi TOKİ konutlarına yeni park
YEREL HABERLER Nevşehir'de 2000 Evler Mahallesi TOKİ konutlarına ...
Nevşehir Belediyesinden 2 bin aileye kırtasiye desteği
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesinden 2 bin aileye kırtasiye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.