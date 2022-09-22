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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir Belediyesinin kurslarında kadınlar ücretsiz atölye eğitimlerine katılıyor

AA

Nevşehir Belediyesinin kurslarında kadınlar ücretsiz atölye eğitimlerine katılıyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi bünyesindeki Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezinde (KAÇEM) çeşitli kurslara katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kadınların serbest zamanlarını sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetlerle değerlendirmelerine, yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla belediye tarafından başlatılan kurslar sürüyor.

KAÇEM'in farklı semtlerdeki eğitim atölyelerinde kadınlar, cam işleme, el sanatları, çeyiz ürünleri hazırlama, giyim ve tekstil ürünleri hazırlama eğitimlerine ücretsiz katılabiliyor.

KAÇEM kurslarına katılan çocuklu anneler için de atölyelerde çocuk oyun alanları hizmet veriyor.


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