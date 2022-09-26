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Kral Charles'ın Kapadokya'da konakladığı odanın tabelasındaki "prens" ibaresi değiştirildi

AA

Kral Charles'ın Kapadokya'da konakladığı odanın tabelasındaki "prens" ibaresi değiştirildi

NEVŞEHİR (AA) - İngiltere Kralı 3. Charles'ın 1989 yılında Nevşehir'in Uçhisar beldesinde konakladığı otel odasının girişindeki tanıtım tabelası yenisiyle değiştirildi.

Beldede uzun yıllardır yerli ve yabancılara hizmet sunan bir otelde, Charles'ın konakladığı odanın girişinde bulunan, üzerinde Türkçe ve İngilizce "İngiltere Prensi Charles 1989 yılında bu odada 4 gece konaklamıştır" yazılı tabela yenilendi.

Tabela değişimini yapan otel müdürü Seçkin Özerler, gazetecilere, Charles'ın tesislerinde konaklaması nedeniyle uzun yıllardır oda girişinde bulunan tabelanın müşterilerin dikkatini çektiğini belirtti.

Birçok turistin aynı odada kalmak için talepte bulunduğunu aktaran Özerler, "Prens Charles, Kapadokya'yı ziyaret geldiğinde bu odada 4 gece konaklayıp bölgenin tadını çıkarmış. Bizim de bunu anlamlandırmak adına güncelleme yapmamız gerekti. Prens Charles yazısını kaldırıp Kral 3. Charles tabelasını yapıştırdık. Öncelikle kendisini tebrik ediyorum. Kendisini bölgede ve tesisimizde tekrar ağırlamak isteriz." diye konuştu.

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