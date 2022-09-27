Nevşehir'de 4 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de 4 yabancı uyruklunun sınır dışı edileceği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Polis, ikisi terör örgütü DEAŞ üyesi, ikisi de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 4 yabancı uyruklu şüpheliyi yakaladı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere Niğde ve Malatya Geri Gönderme Merkezlerine teslim edildi.

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