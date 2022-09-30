Japon sokak dansçıları Kapadokya'da gösteri sundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Japon sokak dansçıları Kapadokya'da gösteri sundu

AA

Japon sokak dansçıları Kapadokya'da gösteri sundu

NEVŞEHİR (AA) - Japonya'da "Neşe Saçan Adamlar" olarak bilinen iki kişilik sokak dans ekibinin Kapadokya'da açık havada sunduğu gösteriyi turistler izledi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Üç Güzeller mevkisinde düzenlenen etkinlikte, kostümlerini giyen Tony Atsushi ve   Keizo Shogen, müzik eşliğinde gösteri yaptı.

Tony Atsushi, gazetecilere, 2009'da Japonya'da başladıkları gösterileri farklı ülkelerde de sunduklarını söyledi.

Türkiye'nin, ziyaret ettikleri 34. ülke olduğunu kaydeden Tony Atsushi, "Japonya'da çok gösteri yapıyoruz. Sözlü değil, müzikli bir dans gösterisi yapıyoruz. Bu yüzden başka ülkelerde de düzenleyebiliyoruz. Kapadokya'dan önce Ankara'da etkinlik gerçekleştirdik. Türk çocukları sıra dışı eğlenceli ve hareketliydi. Bu gösteriden çok mutlu olduk." dedi.

Keizo Shogen ise Türkiye'de bulunduğu için heyecanlı olduğunu, Kapadokya'dan sonra gidecekleri farklı yerlerdeki programlarını başarıyla tamamlamaya odaklandıklarını söyledi.

Japon ikili, yarın Ürgüp Belediyesi Kültür Merkezi, gelecek günlerde ise Pamukkale, İzmir ve İstanbul'da da gösteri sunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Coğrafi işaret tescilli Derinkuyu fasulyesinin hasadı başladı
YEREL HABERLER Coğrafi işaret tescilli Derinkuyu fasulyesinin hasadı ...
Nevşehir'de hurdaya çıkarılan Atatürk portresi ve İstiklal Marşı tablosu için soruşturma
YEREL HABERLER Nevşehir'de hurdaya çıkarılan Atatürk portresi ve ...
Nevşehir'de aronya hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir'de aronya hasadı yapıldı
Jandarma Genel Komutanlığı heyeti NEVÜ AT-BİN Merkezi'ni inceledi
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanlığı heyeti NEVÜ AT-BİN ...
İranlı sığınmacılar Nevşehir'de, ülkelerindeki olayları protesto etti
YEREL HABERLER İranlı sığınmacılar Nevşehir'de, ülkelerindeki ...
Nevşehir'deki depolarda yerini alan patateste tedarik sorunu öngörülmüyor
YEREL HABERLER Nevşehir'deki depolarda yerini alan patateste tedarik ...
Kadınlar kurdukları kooperatifle aile ekonomisine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Kadınlar kurdukları kooperatifle aile ekonomisine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.