"Gripin" grubu Nevşehir konserinde hayranlarıyla buluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) eğitim hayatına başlayan öğrenciler için konser düzenledi.

TÜİK Meydanı'ndaki "Nevşehir'e hoş geldin etkinliği" için NEVÜ kampüsü ve öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgelerden ücretsiz servis otobüsleri hizmet verdi.

Meydanda buluşan öğrenciler ve vatandaşlar Gripin grubunun şarkılarına eşlik etti.

Gripin'in performansı müzikseverlerce uzun süre alkışlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, kentin turizm ve tarımın yanı sıra kültürel etkinlikleriyle ön plana çıktığını belirterek, üniversite öğrencilerine eğitim hayatlarında başarı diledi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.