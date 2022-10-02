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Nevşehir'de kayadan oyma oteldeki havuzların zeminini ünlülerin mozaikleri süslüyor

AA

Nevşehir'de kayadan oyma oteldeki havuzların zeminini ünlülerin mozaikleri süslüyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehirli bir girişimcinin tasarlayarak hayata geçirdiği kayadan oyma otelde, Prenses Diana, Şakira ve Madonna gibi ünlü isimlerin mozaiklerinin zeminleri süslediği havuzlar yer alıyor.

Girişimci Musa Ertaş, şehir merkezine 2 kilometre uzaklıktaki memleketi Göre beldesinde, babasının ve dedesinin kış aylarında patates sakladığı kayadan oyma odaları restore etmeye karar verdi.

Ortaya çıkacak eseri dünyaya duyurmak isteyen Ertaş, 7 odaya Madonna, Şakira, Prenses Diana, Afrodit, Sağır Sultan gibi ünlülerin yanı sıra Zeugma Antik Kenti ile Mona Lisa isimlerini verdi. Odalardaki havuzların zeminine de bu isimlerin mozaikleri yapıldı.

Musa Ertaş, AA muhabirine, otelin turizm lokasyonunda olmadığını ancak hemşehrilerinin talebini geri çevirmemek için yatırım yapmaya karar verdiğini söyledi.

Farklı tasarıma sahip otelin yoğun ilgi gördüğünü ve müşterilerin memnuniyetle ayrıldığını belirten Ertaş, "Başından itibaren sıradan bir otel yapmak istemedim. Zaten normal otel olsaydı turizm bölgesine bu kadar uzak yerde müşteri bulmak çok zordu. Şu anda otelimize çok ciddi talep var. Piyasada bazı oteller gecelerini boş geçirirken bizde doluluk oranı yıl boyunca yüzde 80'nin üzerinde. Otelin bütün ahşap ürünlerini ben ve çalışanlarımız el emeğiyle yaptık. CNC tezgahından çıkan hiçbir ürünümüz yok. Bu özelliği müşterilerin dikkatini çekiyor." dedi.

Ertaş, elma ve patatesin saklandığı kayadan oyma odaların dünyaya açılmasının gururunu yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Otelin altında bulunan kayadan oyma bölüm, babamın elma ve patates koyduğu depolardı. Yazın yetiştirdiğimiz ürünleri kışın burada saklardık. Burayı restore ettim. O dönemler sadece bize hizmet ederken şimdi dünyaya hizmet eden otel haline geldi. Bunu keyifle yaptım ve işinin uzmanı kişilerle çalıştım. Burayı yaparken hiçbir masraftan kaçınmadık. Kayadan oyma odalarımızın birisi 76 metrekare. Bölgedeki kaya oyma odaların neredeyse 3 katı. Biz bunu 3'e bölüp farklı farklı satabilirdik ama farklılık yaratmak istedik. 7 kayadan oyma odanın bulunduğu koridora 'dünyanın 8. harikası' adını verdik. Burası sadece bizim değil Kapadokya bölgesinin bir değeri olarak biliniyor. Çok tanınmış ünlü kişileri bu odalarda ağırladık. Bu otelin dünyaca ünlü otel olması için 7 odaya dünyanın en ünlü 7 kişisinin ismini verdik."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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