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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya 9 ayda 3 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı

AA

Kapadokya 9 ayda 3 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı

NEVŞEHİR (AA) - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki turizm merkezi Kapadokya'da müze ve ören yerlerinde bu yılın ocak-eylül dönemindeki ziyaretçi sayısı, 3 milyon 116 bin 993 olarak kaydedildi.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, tarihi manastır, yeraltı şehirleri ve çeşitli aktiviteleriyle ön plana çıkan Kapadokya'daki müze ve ören yerlerindeki ziyaretçi sayısı, bu yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 98 arttı.

Nevşehir Valiliği, bölgedeki müze ve ören yerlerindeki ziyaretçi sayısına ilişkin istatistikleri paylaştı.

Buna göre, ilk 9 ayda en yoğun dönem 652 bin 921 ziyaretçi ile ağustos oldu. Bölgedeki müze ve ören yerlerini ocakta 88 bin 677, şubatta 83 bin 432, martta 133 bin 166, nisanda 247 bin 459, mayısta 477 bin 757, haziranda 381 bin 761, temmuzda 479 bin 860, ağustosta 652 bin 921, eylül de ise 571 bin 960 turist ziyaret etti.

Göreme Açık Hava Müzesi, 9 ayda 762 bin 666 ziyaretçi ile en çok ilgi gören yer oldu.

Geçen yılın aynı döneminde bölgedeki müze ve ören yerleri, 1 milyon 571 bin 545 ziyaretçi sayısına ulaşmıştı.

Bölgedeki bir turizm acentesinin sorumlusu Yoko Saymaz, AA muhabirine, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının ardından Kapadokya'ya yerli ve yabancıların ilgisinin yoğunlaştığını belirtti.

Kapadokya'nın gözde bir turizm destinasyonu olduğunu aktaran Saymaz, "Kapadokya'nın başka bir havası var. Daha otantik ve huzur verici. Manzaranın güzelliği heyecan verici. İnsanları çok samimi ve cana yakın. Amerika, Hindistan gibi ülkelerden gelenlerde yoğunluk görüyoruz. Kapadokya'ya gelenler talep etse de balonlarda yer yok." dedi.

Bölgede fotoğraf meraklılarına yönelik etkinlik düzenleyen Ertuğrul Mert de bölgenin doğal güzelliklerinin fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çektiğini ifade ederek, "Çeşitli bölgelerde fotoğraf etkinliği rağbet görüyor. Göreme Açık Hava Müzesi ve vadi yürüyüşlerinde çok fazla fotoğraf çekiliyor. Genellikle ziyaretçilerimiz belli açıları değerlendiriyor. Ürgüp, Avanos, Göreme'nin turistik alanlarında turist yoğunluğu daha çok görülüyor." diye konuştu.

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