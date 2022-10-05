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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Girişimci kadınların ürettiği üzüm turşusu sofralara lezzet katıyor

AA

Girişimci kadınların ürettiği üzüm turşusu sofralara lezzet katıyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Çat beldesinde bir araya gelerek kooperatif kuran kadınlar, sofralara lezzet katacak üzüm turşusu üretimi yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Hem bahçelerinde yetişen ürünleri ekonomik değere dönüştürmek hem de el emeğiyle ortaya çıkardıkları lezzetleri tüketiciye sunmak için Ferfene Çat Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında buluşan kadınlar, bağ bozumunda topladıkları üzümlerinin turşusunu kuruyor.

Türkiye'nin en kaliteli üzümlerinin yetiştiği yörelerden Nevşehir'de kooperatif üyesi kadınlar, bağlarda olgunlaşan salkımları toplamak için erken saatlerde çalışmaya başlıyor.

Kasa ve kovalara özenle yerleştirilen üzümleri kooperatif binasına getiren kadınlar, salkımlarından ayırdıkları üzümleri yıkayıp kaplara döküyor.

El birliğiyle etrafına toplandıkları tezgahta elden ele geçen kaplara şeker, su ve turşu için gerekli diğer malzemeler eklenip, kapakları yaklaşık 2 ay açılmamak üzere kapatılıyor.

Çeşitli ebatlardaki kaplarda olgunlaşmaya bırakılan üzümler, özellikle kış günlerinde sofralarına lezzet katmak isteyen tüketiciler için serin ortamda muhafaza ediliyor.

- Restoranlar da tercih ediyor

Kooperatifin başkanı Şermin Salgın, AA muhabirine, oluşturdukları birliktelik sayesinde beldede ev kadınlarının, imece usulüyle el ele vererek yetişen ürünleri değerlendirdiğini söyledi.

Beldenin uzun yıllardır bilinen lezzetlerinden üzüm turşusuna turistik işletmelerin de rağbet gösterdiğini ifade eden Salgın, şöyle konuştu:

"Kooperatifimizi evde hanımlar boş oturmasın, üreten bayanlar olsun diye kurduk. Burada bahçemizin mahsullerini, bir çatı altında toplanıp işleyerek satışa sunuyoruz. Üyelerimizin bağlarına gidip üzümleri topluyoruz, kooperatife getiriyoruz, taneleri çürüklerinden ayırıyor, temizledikten sonra üzüm turşusu yapıyoruz. Çat beldesinin üzümü, yaprağı diğer yörelere göre daha çok tercih edilmektedir. Üzüm turşusu bambaşka bir şey. Herkesin tatmasını isteriz. Boğazı hafifçe yakan bir tadı var. Üzüm turşusu geçmişten bugüne devam ediyor ama Nevşehir'in bile bazı köyleri bilmiyor. Bu lezzeti tam kıvamında tutturamayanlar bizi buluyor. Restoranlar da menülerinde farklı bir lezzete yer vermek için tercih ediyor. Kooperatif üyesi kadınlar, aile bütçesine destek oluyor, en önemlisi de zamanlarını boş geçirmiş olmuyor. Yaptıkları işten de çok memnunlar."

Kooperatif üyelerinden Cevriye Gözkaya da üzüm turşusunun yapımını anneannesinden öğrendiğini, bu lezzetin unutulup kaybolmaması için kolları sıvadıklarını anlattı.

Bağbozumunda elde ettikleri üzümleri en iyi şekilde değerlendirebilmek için çaba gösterdiklerini dile getiren Gözkaya, "Turşu deyince akla sarımsak ve sirke geliyor. Üzüm turşusu ismi geçmişten geldiği için turşu diyoruz ama bu bambaşka bir lezzet. Kendine has bir lezzeti var." dedi.

Aynur Taşdirek ise genellikle parmak üzüm kullanılarak yaptıkları turşunun serin yerde muhafaza edilmesi durumunda 1 yıldan uzun süre bozulmadan tüketilebileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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