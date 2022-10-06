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Bisikletçiler, Kapadokya'daki "Boostcamp" etkinliğinde pedal çevirdi

AA

Bisikletçiler, Kapadokya'daki "Boostcamp" etkinliğinde pedal çevirdi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de Türk Telekom Prime'in desteğiyle düzenlenen "Boostcamp" etkinliğine katılan bisikletçiler, Kapadokya'da pedal çevirdi.

Çeşitli ülkelerden katılımcılarla gerçekleştirilen kamp kapsamında, bisiklet tutkunları, Avanos'tan ilçesinden Ortahisar beldesindeki Kızılçukur Vadisi'ne kadar uzanan rotayı tamamladı.

Katılımcılar, Vadi yamaçlarında güneşin batışını da izledi.

Etkinliğin organizatörü Kerim Sükan, gazetecilere, Türkiye'nin farklı lokasyonlarında bisiklet tatili organizasyonu düzenlediklerini söyledi.

Kapadokya'nın bisiklet sporu için uygun bir bölge olduğunu belirten Sükan, şunları kaydetti:

"Kapadokya, dünyada eşi benzeri olmayan bir coğrafya. Bugün hedef olarak Kızılçukur Vadisi'ni belirledik. Bisiklete binen sporcular da hem gün batımını seyredecek hem de gün batımının ardından gece sürüşü ile farklı bir deneyim kazanacaklar. Kapadokya parkuru birçok bisiklet disiplini için çok uygun. Burası dağ bisikleti için çok meşhur bir alan. Sıcak asfaltı da olduğu için yol bisikletleri için de çok uygun rota çizdik. Peribacaları içinde bisiklet sürüyoruz."

Etkinliğe İstanbul'dan katılan sporculardan Şeniz Pamuk ise parkurda zaman zaman zorlandığını vurgulayarak, "Kapadokya parkuru oldukça zorlu. Yollar düzgün, hiçbir tehlike arz etmiyor ama tırmanışlar zorlayıcı diyebiliriz." diye konuştu.

Organizasyon, bölgenin doğal güzellikleri arasında Erciyes Dağı’na tırmanarak yapılacak "Kraliçe Etabı" ile son bulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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