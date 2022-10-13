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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk ve Rumen milletvekilleri Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katıldı

AA

Türk ve Rumen milletvekilleri Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katıldı

NEVŞEHİR (AA) - Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca, Türkiye ve Romanya'nın Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi milletvekilleri ile Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katıldı.

Romanya'dan Ankara'ya gelen milletvekillerinden oluşan heyet, Romanya'nın Nevşehir-Kayseri Fahri Konsolosu Mehmet Dinler tarafından Nevşehir'e davet edildi.

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Tinca ile her iki ülkenin milletvekilleri, sabah saatlerinde Nevşehir'in Çavuşin köyünde sıcak hava balonuna bindi.

Sepetine, iki ülkenin de bayraklarının asıldığı balon hazırlıkların ardından bölge semalarına yükseldi.

Büyükelçi Tinca, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği düzenleyen Dinler'e teşekkür ederek, "Romanya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi milletvekillerimizle Kapadokya'da bulunmaktan dolayı mutluyuz. Bu bölgenin daha çok turist çekeceğini ümit ediyorum. Balon turunun güzel bir güne başlamak için iyi bir şans olduğunu düşünüyorum." dedi.

Romanya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Nicolae Georgescu ise Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmelerin verimli geçtiğini, Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkilerin daha iyi düzeye yükselmesi için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Türkiye-Romanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Trabzon Milletvekili Salih Cora da Türkiye ile Romanya arasında ekonomik ve sosyal ilişkilerin güçlü olduğunu ifade etti.

Romanya ile diyalogları artırmaya yönelik çalışma yaptıklarını belirten Cora, şöyle konuştu:

"Romanya, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini tam destekleyen bir ülkedir. Her geçen gün ticaret hacmimiz artmaktadır. Romanya ile Türkiye arsındaki stratejik işbirliğimizin 11'nci yılına girmiş bulunmaktayız. Karşılıklı ticaret hacmimiz 8,5 milyar dolar civarda. 20 yıllık hedefimiz de bunu 15 milyar dolara çıkarmak. Romanya'nın farklı illerde fahri konsolosları var. Bu kapsamda Nevşehir'e ziyaret gerçekleştirdik. Son yıllarda Romanya'dan Türkiye'ye turist akını var. Bundan Nevşehir'in de olumlu yönde etkilenmesini istiyoruz."

Konuk heyete ev sahipliği yapan Dinler ise doğal, tarih ve kültürel zenginlikleri barındıran Kapadokya'da heyeti ağırlamaktan onur duyduğunu dile getirerek, "Romanya ve Türkiye, müttefik ve stratejik ortaktır. Dostluk olgusu birlikte zaman geçirince temas ve iletişimle daha da güçleniyor. Heyeti Kapadokya'da ağırlamaktan mutluyuz. Umarım bölgemizden güzel anılarla ayrılırlar." ifadelerini kullandı.

Konuk heyet, 45 dakika süren turda peribacalarını gökyüzünden izleme fırsatı buldu.

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