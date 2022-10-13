Nevşehir Valisi Becel, kadınlarla kabak çekirdeği ayıkladı

Türk Tarih Müzesi ve Parkı nerede?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, çekirdeklik kabak hasadı yapılan tarlayı inceledi, çalışan kadınların kabağın içinden çekirdek çıkarmalarına yardım etti.

Becel, Kaymaklı beldesinde, Nevşehir'in coğrafi işaret tescilli ürünlerden çekirdeklik kabak hasadı yapılan bir tarladaki incelemesinde çiftçilerle sohbet etti.

Hasat edilen kabakları kırarak içindeki çekirdekleri el işçiliği ile çıkaran kadınlarla bir araya gelen Becel, beraberindekilerle çalışmaya destek verdi.

Becel, gazetecilere, kabak çekirdeği üretiminin bölge tarımı açısından önemli olduğunu belirtti.

Hasadın bereketli geçmesini dileyen Becel, "Kabak çekirdeği alanında biz Türkiye'deki tüketimin yüzde 31'ini karşılıyoruz. 20 bin tonun üzerinde üretimimiz var. Geleceğin dünyasında gıdanın daha ön plana çıkacağını hepimiz biliyoruz. İlimizde, alternatif tarımsal ürünlerin üretiminin geliştirilmesi ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinesinde çalışmalarımız devam ediyor. Üretim yapan bütün çiftçilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.