Gülşehir Belediyesinin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi hastalara umut oluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde belediye bünyesinde hizmet sunulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde uygulanan tedavi ile vatandaşlar şifa buluyor.

İnme, beyin hasarı, omurilik felci, serebral palsi, multipl skleroz ve parkinson hastalarının tedavisinde başarı sağlanan merkezde, birçok hasta, görevli fizyoterapistler öncülüğünde klasik fizik tedavi ve rehabilitasyon programları ile hayata yeniden tutunuyor.

Merkezin müdürü Barış Reçber, AA muhabirine, yaklaşık bir yıldır 7 kişilik uzman ekiple ilçe halkına hizmet sunduklarını belirterek, "Geçen sene açılmamıza rağmen yaklaşık 40 hastamız var. Hasta sayımız gün geçtikçe artıyor. Gelen hastaların memnuniyeti ve tedavideki olumlu yönde ilerlemeler bizleri mutlu ediyor. Devletin yönetmeliğinde yaptığımız uygulamalar çerçevesinde hastalarımız geliyor, tedavi görüyor ve servis elemanlarımız eşliğinde evlerine gönderiliyor." dedi.

Fizyoterapist Pembe Gülşen ise hastaların hayatına anlam katmayı amaçladıklarını, kurumda çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Fizyoterapist Muhammed Celal Eryılmaz da merkezde 6 aylık ve bir yıllık tedavi süreci uyguladıklarını anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.