Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda kısa parkurlarda dereceye girenler belli oldu

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda rekor kırılan 38 ve 63 kilometrelik parkurlarda dereceye girenler belli oldu.



Ürgüp ilçesinde 75 ülkeden 2 bin 224 sporcunun katılımıyla başlayan yarışlarda 38 kilometre koşan sporcular, Ürgüp, İbrahimpaşa ve Göreme'den, 63 kilometre koşanlar ise Ürgüp, İbrahimpaşa, Uçhisar, Göreme, Çavuşin ve Akdağ'dan geçiş yaparak Ürgüp'teki bitiş çizgisine ulaştı.



Bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlarda Ayşe Yalaç 6 saat 2 dakika 12 saniye ile 63 kilometrelik, erkeklerde ise Mestan Turhan 2 saat 44 dakika 30 saniye ile 38 kilometrelik parkurda önceki yılların rekorunu kırdı.

63 kilometrelik parkurda kadınlarda Ayşe Yalaç birinci, Nuray Bulut Göktepe ikinci, Güney Afrika'dan Lindi Georgiou üçüncü, erkeklerde İngilitere'den Owen Davies birinci, Malta'dan Ryan Farrugia ikinci, İran'dan Amir Ahmadbeigi üçüncü oldu.

38 kilometrelik parkurda kadınlarda Rusya'dan Ekaterina Troshanova birinci, Litvanya'dan Marija Pipiraite Grumbine ikinci, Kazakistan'dan Aidana Tulkibek üçüncü, erkeklerde Mestan Turhan birinci, İrem Can Ayaz ikinci olurken, üçüncülüğü Fransa'dan Leo Cabrol elde etti.

119 kilometrelik parkurda ise yarış devam ediyor.

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