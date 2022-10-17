Bakan Varank, Nevşehir'de "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu: (2)

NEVŞEHİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "20 yılda büyük bedeller ödedik. Vesayetle mücadele ettik, darbe girişimiyle mücadele ettik ama hamdolsun böyle güçlü bir Türkiye'yi inşa etmeyi başardık." dedi.

Bakan Varank, Nevşehir'de bir otelde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen ülke olduğunu söyledi.

Suriye'de, Libya'da, Irak'ta, Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de dosta güven, kem gözle bakanlara da adeta korku olan bir Türkiye olduğunu dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Küresel barış için Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuğu biz yapıyoruz. Bu sayede tüm dünyada tahıl krizini kim çözdü? Sayın Cumhurbaşkanımız çözdü. İki ülke arasındaki esir takasında kritik rolü Türkiye oynadı. Emin olsun Sayın Cumhurbaşkanımız dünyaya diplomasi dersi veriyor. Biz bunları yaparken adil ve insan odaklı yaklaşımlarımızdan da Türkiye'nin çıkarlarına olan yaklaşımlarımızdan da vazgeçmiyoruz. Bunu nasıl yapabildik? İşte 20 yılda kendi kendine yeten, kendi ayakları üstünde durabilen, istikametini çizebilen, 'Doğu'ya mı Batı'ya mı yaklaşalım' diye kafa karışıklığı içinde olmayan, kararlarını alırken 'benim çıkarlarım neyi gerektiriyor' diyen Türkiye'yi inşa edebildiğimiz için uluslararası arenada bizim sözümüz dinleniyor. Biz büyük mücadelelerle bu noktaya geldik. 20 yılda büyük bedeller ödedik. Vesayetle mücadele ettik, darbe girişimiyle mücadele ettik ama hamdolsun böyle güçlü bir Türkiye'yi inşa etmeyi başardık."

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Varank, bir gazetecinin, "TOGG otomobillerinin fiyatları ne seviyede olacak" sorusu üzerine, yerli otomobil üretiminin özel sektörce yapıldığını hatırlattı.



Varank, "Burada şirketin bir fiyat politikası var. Başından beri şunu söylüyorlar. 'Biz piyasaya C sınıfı SUV bir araçla çıkacağız. Dolayısıyla aynı segmentteki içten yanmalı benzinli, dizel araçlar hangi fiyattan satılıyorsa biz o fiyat marjından piyasaya girip rekabetçi olacağız', başından beri söyledikleri bu. Başından beri piyasaya çıktığında C sınıfı SUV segment araçlarla aynı marjda satılma hedefi var. Şirket bu minvalde çalışmalarına devam ediyor." ifadesini kullandı.

- "Laf değil iş üretiyoruz"

Bakan Varank, Türkiye'nin hiçbir bölgesini ihmal etmeden şehirlerin kalkınması için gayret ortaya koyduklarını belirterek, "Ahiler Kalkınma Ajansı bu şehre 106 milyon lira kaynak aktardı. KOP ile de 99 projeye yaklaşık 160 milyon lira destek verildi. Bu yatırımların yansımalarını görebiliyoruz. Bugün Nevşehir'in gayrisafi yurt içi hasılası 12 milyar lirayı aşmış durumda. 2002 öncesinde bu şehirde sadece 4 bin işletme faaliyet gösterirken, şu anda 8 bin işletme faaliyet gösteriyor. Bizim farkımız bu, laf değil, iş üretiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kapadokya'nın, Türkiye'nin markalarından biri olduğunu, buradaki potansiyelin artırılması için çalışmalar yapıldığını aktaran Varank, "Türkiye'den yurt dışına gittiğimizde, heyetlerle görüştüğümüzde bilinen markalar var. Türkiye'nin bir numaralı markası Recep Tayyip Erdoğan. Bir kere herkes ondan bahsediyor. Baktığınızda size herkes Türk Hava Yolları diyor, İstanbul'un yeni havalimanından bahsediyor, herkes hayran. Kapadokya diyor, Antalya diyor. Demek ki bu markaları oluşturabilmek önemli. Onun için Nevşehir'in potansiyeline yatırım yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Varank, programın ardından kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.



(Bitti)

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