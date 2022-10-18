GÜNCELLEME 2 - Kapadokya'da sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Avanos ilçesinde turistlere yönelik tur için Zelve Ören Yeri mevkisinden sabah saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarından biri, Kavak beldesi Killik bölgesinde iniş için alçaldı. Bu sırada etkili olan rüzgar nedeniyle balon sert iniş yaptı.

Balonun sepetindeki yolculardan İspanya uyruklu Maria Chiristiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) hayatını kaybetti.

Yaralanan aynı ülke uyruklu Maria Mercedes Enrich Riera (55), Josefa Gıl Franco (68) ve Lourdes Betran Sole (62), Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Josefa Gıl Franco'nun tedavi gördüğü özel bir hastanenin Başhekimi Dr. Osman Özsoy, gazetecilere, kazada yaralananlara acil şifa dileyerek "Üzücü bir balon kazası yaşadık. Bayan yaralı, hastanemize çoklu travma ile getirildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar var. Ayrıca akciğer ve karaciğer hasarı var. İç kanaması söz konusu. Şu an itibarıyla genel cerrahi birimince ameliyata alındı. Genel durumu çok iyi değil, bilinci kapalı. Hayati tehlikesi sürüyor." dedi.

Olay yerinde kaza kırım ekibince inceleme yapılırken, İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yetkililer, ziyaret ettikleri yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre olayın beklenmedik rüzgar artışından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Kaza ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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