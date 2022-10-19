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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Moldovalı Gheorghita İslamiyeti seçti

AA

Moldovalı Gheorghita İslamiyeti seçti

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan Moldova vatandaşı Daniel Gheorghita, İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, düzenlenen ihtida törenine 26 yaşındaki Gheorghita, Müftü Yardımcısı Ahmet Özvarinli ve ilgililer katıldı.

Özvarinli'nin, İslam'ın şartları hakkında verdiği bilginin ardından kelimeişehadet getiren Gheorghita, Müslüman oldu.

Gheorghita'ya ihtida belgesini veren Özvarinli, iyi bir Müslüman olabilmek için iman, ibadet ve ahlak esaslarına uyulması, bunun için de İslamın temel esaslarını öğrenmeye devam edilmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Özvarinli daha sonra Gheorghita'ya, Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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