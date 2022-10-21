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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin "İhtisaslaşma Stratejisi ve Yol Haritası" hazırlandı

AA

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin "İhtisaslaşma Stratejisi ve Yol Haritası" hazırlandı

NEVŞEHİR (AA) - YÖK Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı'na "Doğal ve kültürel miras turizmi" alanında dahil edilen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin (NEVÜ) "İhtisaslaşma Stratejisi ve Yol Haritası" hazırlandı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, hazırladıkları "İhtisaslaşma Stratejisi ve Yol Haritası" ile ilgili gazetecilere, 12 Kasım 2021'de YÖK'ün aldığı kararın ardından İhtisaslaşma Koordinatörlüğü kurarak çeşitli toplantılar gerçekleştirdiklerini, özel sektör, kamu ve akademik kadroların görüşlerini aldıkları belirtti.

Üniversitelerin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanında bulundukları bölgenin kapasitesine, ekonomik imkanlarına yönelik politikalar geliştirdiğini de kaydeden Aktekin, turizm, seramik, dijital müzecilik alanlarında proje hazırladıklarını aktardı.

Bölgede, turizm hizmeti üretme ve sektörün insan kaynağı potansiyelinin daha da profesyonelleştirilmesi amacıyla da çalışma yürüteceklerini dile getiren Aktekin, şöyle konuştu:

"Hazırladığımız projeleri Cumhurbaşkanlığına ve YÖK'teki ilgili birimlere sunduk. Bunun için gerekli ödenek hazırlıkları devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl 10'dan fazla projeyi hayata geçireceğiz. Hayata geçirdiğimizde hem kamu hem özel sektöre turizm alanında profesyonel, akademik katkılarımız devam edecek. Bu bölgenin turizm potansiyelinin daha güçlü işlenmesi, sektörün daha nitelikli hizmet üretmesi, zenginliklerin hem ulusal hem uluslararası kamuoyunda daha çok bilinmesi anlamında üniversitemizin büyük katkıları olacak."

Avanos ilçesinde, NEVÜ bünyesinde faaliyet sürdüren Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi'ni dijital ortama aktarmaya yönelik çalışma yaptıklarını anlatan Aktekin, "Kapadokya bölgesinin zengin kültürel hazinelerini, fotoğraflarını, arşivlerini dijital ortama aktaracağız. Üç boyutlu sanal müzecilik imkanlarını da kullanarak özellikle yerli ve yabancı turistlere, 'Orta Çağda Kapadokya' adı altında bölgenin geçmişini deneyimleyecekleri sanal ortam hazırlıklarımız devam ediyor. Sanal müzecilik imkanlarını da kullanarak yerli ve yabancı turistlere bölgeyi tanıtacağız." diye konuştu.

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