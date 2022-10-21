Milletvekili Açıkgöz ile Başkan Savran'dan Dünya Gazeteciler Günü mesajı

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NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa Açıkgöz ile Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, "21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kamunun gelişmelerden haberdar olabilmesini sağlamak amacıyla emek sarf eden gazetecilerin günlerini kutladığını belirten Açıkgöz, "Gazeteciler, ilimizde, ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri topluma aktarma misyonunu üstlenmiş çalışanlardır. Mesleklerini mesai kavramı gözetmeden fedakarca yürüten, nitelikli bir fotoğraf karesi için uzun uğraş göstererek kamuoyuna doğru ve nitelikli haber sunan tüm gazetecilerin gününü kutluyor, başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Savran da görev mesajında, "İlkeli habercilik anlayışıyla yaşanan tüm gelişmeleri hızlı bir şekilde insanlara ulaştıran, görevlerini ifa ederken zaman zaman karşılaştıkları zorluklara göğüs gererek doğru haberin peşinde olan gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadesini aktardı.

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