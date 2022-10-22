Brezilya yapımı "Kapadokyalı George" filminin galası yapıldı

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da 3. yüzyılda yaşamış bir asker olan Aziz George'un hayatını konu alan Brezilya yapımı "Kapadokyalı George / Jorge da Cappadocia" filminin galası gerçekleştirildi.

Göreme beldesindeki Perili Ozanlar Vadisi'nde düzenlenen etkinlik, Vali İnci Sezer Becel ve protokol üyelerinin film setindeki çalışmaların yer aldığı fotoğraf sergisini gezmesiyle başladı.

Programda konuşan Vali Becel, geleneksel zenginlikleriyle ön plana çıkan Kapadokya'nın sinema sektörünün de ilgisini çektiğini söyledi.

Galası düzenlenen filme emek verenlere tebriklerini ileten Becel, şöyle konuştu:

"Eşsiz coğrafyası, tarihi ve kültürel değerleriyle turizm alanında çok önemli bir yere sahip olan ilimiz sinema sektöründe de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Kapadokya film çekiminde doğal mekan olarak tercih edilmiş ve film yapımcılarının gözde mekanı olmuştur. Bölgemizin daha çok tanınmasına ve daha geniş kitlelere ulaşmasına önemli katkılar sunmaktadır. Bu anlamda çekimlerinin bir bölümü ilimizde yapılan ve Kapadokyalı bir asker olan George'un hayatını konu alan filmin seyirci ile buluşmasından sonra Brezilya başta olmak üzere Latin ülkelerinden ziyaretçilerin bölgemize akın edeceğini düşünüyoruz."

Davetlilerce açık havada oluşturulan alanda izlenen filmin yönetmen ve oyuncularına Vali becel ve protokol üyelerince plaket verildi.

Brezilya'daki Cesgranrio Foundation yapım şirketi tarafından 2019 yılında bir kısmı Kapadokya'da çekilen filmin gelecek aylarda vizyona gireceği öğrenildi.

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