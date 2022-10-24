Nevşehir'den kısa kısa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir'den kısa kısa

AA

Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, açık alanda yürütülen uygulama derslerini Hacıbektaş ilçesindeki çeşitli tarihi alanlarda gerçekleştirdi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, fakültenin resim bölümü öğrencileri, derslerini farklı alanlarda işleyerek tecrübe kazanıyor.

Öğrenciler, Resim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nüshet Göksun Yener ile Hacı Bektaş Veli Müzesi, Atatürk Evi Müzesi ile Arkeoloji ve Etnografya Müzesini ziyaret ederek hem eserleri inceledi hem de çizim yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yener, her hafta bir müze ve ören yeri ziyaretiyle, öğrencilere sanat tarihinin önemini anlatırken, sanatsal üretimlerinin de anlam kazanmasına katkıda bulunulduğunu belirtti.

- Gülşehir'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

Gülşehir ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheliler jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Tabiat Varlıklarına Dair Suçlar ile mücadele kapsamında, ilçeye bağlı Alemli köyü kırsalında jandarma ekiplerince faaliyet gerçekleştirildiği kaydedildi.

Köy kırsalındaki devriye görevi sırasında iki şüphelinin kaçak kazı yaparken yakalandığı belirtilen açıklamada, şüpheliler hakkında adli işlem yapıldığı, kazıda kullanılan çeşitli iş aletlerine el konulduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meslek lisesi öğrencileri okulların ihtiyacı için basketbol potası üretiyor
YEREL HABERLER Meslek lisesi öğrencileri okulların ihtiyacı için ...
Brezilya yapımı "Kapadokyalı George" filminin galası yapıldı
YEREL HABERLER Brezilya yapımı "Kapadokyalı George" filminin galası ...
Sıcak hava balonu pilotlarına "3 ay" teorik, "300 saat" pratik eğitim şartı
YEREL HABERLER Sıcak hava balonu pilotlarına "3 ay" teorik, "300 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.