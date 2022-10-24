Nevşehir'den kısa kısa

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, açık alanda yürütülen uygulama derslerini Hacıbektaş ilçesindeki çeşitli tarihi alanlarda gerçekleştirdi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, fakültenin resim bölümü öğrencileri, derslerini farklı alanlarda işleyerek tecrübe kazanıyor.

Öğrenciler, Resim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nüshet Göksun Yener ile Hacı Bektaş Veli Müzesi, Atatürk Evi Müzesi ile Arkeoloji ve Etnografya Müzesini ziyaret ederek hem eserleri inceledi hem de çizim yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yener, her hafta bir müze ve ören yeri ziyaretiyle, öğrencilere sanat tarihinin önemini anlatırken, sanatsal üretimlerinin de anlam kazanmasına katkıda bulunulduğunu belirtti.

- Gülşehir'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

Gülşehir ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheliler jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Tabiat Varlıklarına Dair Suçlar ile mücadele kapsamında, ilçeye bağlı Alemli köyü kırsalında jandarma ekiplerince faaliyet gerçekleştirildiği kaydedildi.

Köy kırsalındaki devriye görevi sırasında iki şüphelinin kaçak kazı yaparken yakalandığı belirtilen açıklamada, şüpheliler hakkında adli işlem yapıldığı, kazıda kullanılan çeşitli iş aletlerine el konulduğu bildirildi.

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