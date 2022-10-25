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"Kapadokyalı George" filmi Latin turistlerin ilgisini Kapadokya'ya çekecek

AA

BEHÇET ALKAN - Kapadokya'da doğduğuna inanılan, dünyanın birçok yerinde adını taşıyan kilise ve şapeller bulunan Aziz George'un hayatını anlatan "Kapadokyalı George" adlı sinema filminin, Latin Amerika ülkelerinde Kapadokya'ya ilgiyi artırması bekleniyor.

"Kapadokyalı George" filmi Latin turistlerin ilgisini Kapadokya'ya çekecek

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Kapadokya'da doğduğuna inanılan, dünyanın birçok yerinde adını taşıyan kilise ve şapeller bulunan Aziz George'un hayatını anlatan "Kapadokyalı George" adlı sinema filminin, Latin Amerika ülkelerinde Kapadokya'ya ilgiyi artırması bekleniyor.

Üçüncü yüzyılda Roma İmparatoru Diocletianus'un emriyle ilk Hristiyanlara işkence yapılmasını ve kahraman bir asker olan George'un verdiği mücadeleyi anlatan Brezilya yapımı filmin bazı sahneleri, 2019 yılında Kapadokya'daki çeşitli alanlarda çekildi.

Nevşehir'in Göreme beldesinde hafta sonunda galası gerçekleştirilen film, yıl sonunda Brezilya'da yapılacak galanın ardından İngilizce, Türkçe, Portekizce ve İspanyolca çevirileriyle Uruguay, Arjantin, Bolivya, Kolombiya, Şili, Ekvador, Panama ve Peru'nun da yer aldığı çok sayıda Latin Amerika ülkesinde gösterime girecek.

- "Film birçok insanın Kapadokya'yı tanıma isteğini artıracak"

Nevşehir'deki etkinliğe katılan filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Alexandre Machafer Machado Ferreira, AA muhabirine, Brezilya'daki çekimleri yaklaşık bir yıl süren filmin önemli sahnelerinin Kapadokya'da kayda alındığını belirtti.

Filmin gösterime girmesinin ardından hem Aziz George'un hem de Kapadokya'nın daha çok insan tarafından bilinirliğinin artacağını dile getiren Ferreira, "Bu hikayeyi daha önce sinema alanında kimse anlatmadığı için ilk olacağız. Aziz George'un güçlü ve inancını asla kaybetmeyen imajı var. Bu filmi Kapadokya'da çekmek bizim için olağanüstü bir deneyimdi. Çünkü Kapadokya, Aziz George'un doğduğu yer, burası onunla bütünleşmiş bir bölge. Bu sinema filmi, Brezilyalıların ve farklı sosyal statüde birçok insanın Kapadokya'yı tanıma isteklerini artıracak ve kesinlikle birçok kapı açacaktır." dedi.

- 30'dan fazla ülkede gösterime girecek

Film şirketinin sorumlusu Leandro Pires Bellini ise filmin iki ülke arasında kültürel bir köprü oluşturacağına inandığını vurgulayarak, "Çektiğimiz bu film her ne kadar Brezilya'da daha fazla ses getirecek olsa da uluslararası bir yapım. 30'dan fazla ülkede yayınlanacağı için turizme müthiş katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Kapadokya'da yaşayan turizmci ve filmin yapımcılarından Ziya Daşdeler de sinema dünyası açısından değerli bir yapımda yer almak ve filme ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kapadokya'nın doğal bir film platosu olduğunu, bu özelliğin değerlendirilmesi için gayret gösterilmesi gerektiğini belirten Daşdeler, şunları kaydetti:

"Brezilya'da Aziz George hakkında şarkılar türküler yazılmış. 'Kapadokyalı Aziz George' diye biliniyor. Aziz George, sadece Brezilya değil, farklı yerler için de önemli bir isim. Moskova'nın koruyucu azizi olarak kabul edilir. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in gömüldüğü şapel Aziz George adını taşımaktadır. Bu konuda, 2013 yılında dizi film yapmıştık. O dönemdeki dizinin Kapadokya'ya çok ciddi katkıları oldu. Brezilya ve Güney Amerika'dan turist akını oldu. Filmin içinde Kapadokya ile ilgili çok güzel sahneler var. Bu filmden sonra Türk turizmi Latin pazarında ivme kazanacaktır. Burası başka bir dünya. Böyle bir güzellik başka yerde yok. Bence, bunun değerini biliyoruz ama yeteri kadar yararlanmıyoruz. İlerleyen dönemlerde bu filmde olduğu gibi biraz daha sinema sektörüne kanalize olabilirsek bölge turizmi açısından önemli katkıları olacaktır."

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