Nevşehir Belediye Başkanı Savran esnafla buluştu

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, kent esnafını iş yerlerinde ziyaret ederek, belediye hizmetleriyle ilgili talep ve önerileri dinledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Savran, kentin en işlek caddelerinden Atatürk Bulvarı'ndaki iş yerlerini ziyaret ederek esnafa "hayırlı işler" temennisinde bulundu.

Caddede karşılaştığı vatandaşlarla ve esnafla sohbet eden Savran, belediyenin bütün birimlerinin daha güzel bir Nevşehir için gayretle çalıştığını belirtti.

Çalışmalara destek verenlere teşekkür eden Savran, "Şehrimize hizmet etmeye, şehrimize güzellikler katmaya devam ediyoruz. Milletimize hizmet yolunda asla durmayacağız. Bu yıl özellikle altyapı ve üstyapı çalışmalarında rekorlara imza attık. Elimizin değmedi hiçbir mahallemiz kalmadı. Bunlarla yetinmeyip aynı aşk ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Savran, esnaf ve vatandaşların belediye hizmetleriyle ilgili talep ve önerilerini de dinledi.

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