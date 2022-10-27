Kapadokya'ya turist ilgisi sonbaharda da devam ediyor

NEVŞEHİR (AA) - Turistler, sonbaharda farklı renklere bürünen Kapadokya'yı turlarla keşfediyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde sonbaharın izleri görülmeye başlandı.

Turizmin yıl boyu sürdüğü, ziyaretçilerine her mevsim farklı manzara sunan Kapadokya'da turistler, yaprakları sararan ağaçlar arasında gezinti yapıyor.

Sabah erken saatlerde düzenlenen sıcak hava balon turuna katılan turistler, sonbaharın yansıttığı manzarayı kuş bakışı izleme imkanı elde ediyor. Turistler, at, arazi araçları ve bisikletle vadiler arasında geziyor.

Meksikalı turist Carlos Malagon, AA muhabirine, Kapadokya'da mevsimin ortaya çıkardığı manzaranın tablo gibi olduğunu belirtti.

Bölgeyi geçmişte, kış aylarında da ziyaret etme imkanı bulduğunu anlatan Malagon, "Kapadokya'ya 14 yıl önce de gelerek doğada gezme zevkini yaşamıştım. Sonbaharda çok güzel ve renkli bir manzarayla karşılamak da güzel oldu." dedi.

- "Kapadokya büyülü ve şaşırtıcı bir yer"

İngiliz turist David Honour da birçok ülkeye seyahat ettiğini Kapadokya'nın gördüğü en özel yerlerden biri olduğunu ifade ederek, "Kapadokya büyülü ve şaşırtıcı bir yer. Mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir coğrafya. İkinci kez buradayım ve hala etkilenmeye devam ediyorum." diye konuştu.

Sıcak hava balon pilotu Ahmet Başyiğit ise turistlerle birlikte mevsim koşullarında ortaya çıkan görseli gökyüzünden izlemenin keyfini yaşadıklarını dile getirdi.

Kapadokya'nın her mevsim farklı olduğunu aktaran Başyiğit, "Kapadokya'da yaz mevsimini geride bırakıp başka bir güzelliğe doğru adım atmaktayız. Özellikle kış ayında bembeyaz olan bölgede sonbaharda sarı renk hakim. Bu güzelliklerin tadını misafirlerimize tattırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Balon turuna katılan turistlere hizmet sunan firmanın çalışanı Zeki Yiğit de sarı tonların peribacalarıyla uyum sağladığını, fotoğraf çekerek manzaradan istifade etmeye çalıştığını söyledi.

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