Nevşehir'de taraflar, SMA hastası çocuğa bağış şartıyla uzlaştı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de basit yaralama suçu işleyen 2 şüpheli, kentteki SMA hastası çocuğa bağış şartıyla şikayetçiyle uzlaşıp ceza almaktan kurtuldu.

Adalet Bakanlığı tarafından hukuk sistemine kazandırılan uzlaştırma müessesesi ile soruşturma ve kovuşturma dosyaları, daha az masrafla ve kısa sürede çözüme kavuşturuluyor.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "basit yaralama" suçundan soruşturma açılan M.K. ve Z.K'nin dosyaları Uzlaştırma Bürosu'na yönlendirildi.

Mağdur İ.K'nin talebi üzerine M.K. ve Z.K, Nevşehir Valiliğinin izniyle SMA hastası çocuk için düzenlenen yardım hesabına 4 bin lira bağışta bulunmayı kabul ederek ceza almaktan kurtuldu.

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