Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin "İhtisaslaşma Stratejisi ve Yol Haritası" tanıtıldı

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NEVŞEHİR (AA) - YÖK Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı'na "Doğal ve kültürel miras turizmi" alanında dahil edilen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından hazırlanan "İhtisaslaşma Stratejisi ve Yol Haritası" tanıtıldı.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şinasi Kuş Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki program, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinin müzik dinletisi ile başladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, kültürel ve doğal miras değerlerinin korunmasının önemle üzerinde durulması gerektiğini belirterek, "Hazırlanan strateji ve yol haritasında yer alan proje ve faaliyetlerin kentimize ve Kapadokya'ya çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bundan sonra kamu idaresi olarak bu tür girişimlere desteklerimiz devam edecek. Tüm paydaşlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ise oluşturulan İhtisaslaşma Koordinatörlüğü'nde akademik ve idari personelin görev yaptığını, literatür ve saha çalışmasını içeren araştırma döneminin ardından "İhtisaslaşma Stratejisi ve Yol Haritası" hazırladıklarını belirtti.

Bulundukları bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamanın üniversitelerin temel hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Aktekin, şunları kaydetti:

"Doğal ve kültürel mirasın sürdürülebilirliğine katkı sağlanması, Kapadokya'nın turizminde öncü destinasyon konumuna gelmesine katkı sağlanması, üniversitenin ihtisaslaşma alanında araştırmalar yapan, teknoloji üreten, özellikle bu alanda girişimciliği teşvik eden, yenilikçi bir merkez haline getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin, ihtisaslaşma alanında uzmanlığı sağlayacak biçimde istihdam sağlayan tarafların beklentileri de dikkate alınarak geliştirilmesi, bölge sakinlerinin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanması üniversitemizin temel hedefleri arasındadır. Hazırlanan 'İhtisaslaşma Stratejisi ve Yol Haritası'nda, ihtisaslaşma programlarına ilişkin hazırlanan politika tasarımları, NEVÜ tarafından 2022-2026 yılları arasında hayata geçirilmesi planlanan proje ve faaliyetlerin ilerleme durumlarının takibini içeren izleme ve değerlendirme göstergeleri yer alıyor."

Konuşmaların ardından İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Cansız, çalışma ve hedefler konusunda sunum yaptı.

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