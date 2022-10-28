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Nevşehir'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi yaralandı

AA

Nevşehir'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi yaralandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sokakta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi genç kız yaralandı.

Kavaklıönü Mahallesi'ndeki evinden okuluna gitmek için çıkan Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü öğrencisi Kübra Nayman (21), sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Nayman, çevredekilerce Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafasına ve bacağına dikiş atılan Nayman, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kübra Nayman gazetecilere, yaşadığı olayın şokunu atlamadığını belirterek, "Köpekleri gördüm, biri havlamaya başladı. Hiçbir şey yapmadım sadece durdum ama saldırdılar. Toplu haldelerdi, hepsi üstüme doğru geldi. Çevremdekilerin yardımı sayesinde kurtuldum. Kafam, sırtım, kollarım ve bacağımdan yaralandım. Bir şey yapmazsam sorun yaşanmaz diye düşündüm ve sadece durup bekledim ama halimi görüyorsunuz. Bu duruma acilen çözüm bulunması gerekiyor." dedi.

Genç kızın babası Hasan Nayman da çocuğunun vücudundaki yaralanmaları ve parçalanmış kıyafeti göstererek, "Alınacak bir önlem varsa alınsın. Belediyeler köpekleri toplayıp geri salıvermesin. Bir başkasının çocuğuna olmasın." diye konuştu.

Olayın görgü tanıklarından Sevgi Erdem ise işe gitmek için sokakta ilerlediğinde karşılaştığı manzaranın ürkütücü olduğunu ifade etti.

Olay sırasında çevredeki insanların yardım etmeye çalıştığını anlatan Erdem, "İşe gidiyorum. Bir kız çocuğuna 10-15 köpeğin saldırdığını gördüm. O an şok oldum. Oradaki bir vatandaş, aracını köpeklerin üzerine sürdü ve köpekler dağıldı. Kızı alıp hastaneye götürdüler. Bu olay benim başıma da gelebilirdi." dedi.

İlçe sakinlerinden Melih İlbağı ise yaklaşık iki yıl önce de babasının sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi.

Babasının uzun süre yoğun bakımda tedavi gördüğünü, travmayı hala atlamadığını kaydeden İlbağı, "Köpeklerin yaşam hakkı var da insanların yok mu. Ürgüp gibi bir turizm ilçesinde bu kadar köpeğin rahatça insanlara saldırmasını yetkililer görmüyorsa artık bir şey demiyorum. Köpeklerin her an herkese saldırma riski çok yüksek. Kimse köpeğe bir şey yapmıyor. Aralarından biri havladığında saldırabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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