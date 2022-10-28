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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir Valisi Becel ve Belediye Başkanı Savran'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

AA

Nevşehir Valisi Becel ve Belediye Başkanı Savran'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile Belediye Başkanı Mehmet Savran, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Becel mesajında, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeden çağdaş dünyada hak ettiği yeri alma kararlılığının, Cumhuriyetin kurulması ile anlam bulduğunu kaydetti.

Geçen zaman zarfında eğitimden sağlığa, sanayileşmeden alt yapıya, siyasetten ekonomiye, her alanda büyük gelişmeler sağlandığını belirten Becel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesinde ve dünyada güvenli, güçlü ve istikrarlı bir devlet olması, ülkemizin gelişmesini kesintisiz sürdürdüğünün gurur verici bir göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, köklü bir devlet geleneğinin, bin yıllara dayanan bir vicdanın, yüksek milli ve manevi değerlerin, tarih sahnesindeki şanlı zaferlerin, istiklal ve istikbalini her şeyin üzerinde tutan bir milletin emeğiyle kurulmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere ve milletimize emanet ettiği Cumhuriyetin erdemlerine ve kazanımlarına sahip çıkmak ve ülkemizin aydınlık geleceği için mücadele etmek hepimizin ortak sorumluluğudur."

Başkan Savran ise milli iradenin tecellisinin, Cumhuriyetin ilanıyla sağlandığını kaydettiği mesajında, "Bundan tam 99 yıl önce, temelinde kan ve iman, azim ve gözyaşı, vatan ve millet sevgisi olan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare' olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı, dirilişin sembolü Cumhuriyet'imiz ilan edilmiştir. Ne mutlu bizlere ki bugün, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu, büyük bir sevinç ve gururla hep birlikte yaşıyoruz. Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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