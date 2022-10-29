İç Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

​​​​​​​NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Niğde, Sivas, Kırıkkale ve Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Nevşehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2 Nolu Futbol Sahası'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Törende konuşan Vali Becel, 29 Ekim 1923'ün, binlerce yıllık şanlı Türk tarihinin en kudretli günlerinden biri olduğunu belirterek, "Cumhuriyet, milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adı ve istiklal mücadelemizin kutsal bir mirasıdır." dedi.

Konuşmanın ardından Nevşehir Belediyesi halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Programda, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında arama kurtarma eğitimi verilen köpekler de maharetlerini sergiledi.

- Kırşehir

Kırşehir Valiliği'nde düzenlenen kabul töreninin ardından Cacabey Meydanı'ndaki programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Hüdayar Mete Buhara ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, törene katılanların ve halkın bayramını kutladı.

Vali Buhara, geçmişi şanla şerefle dolu Türk milletinin evlatları olarak, hep beraber Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını, coşkusunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının da okunduğu törende, Kırşehir Belediyesi mehter takımı konser verdi, öğrenciler şiir okudu, halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Program, tören geçişiyle sona erdi.

- Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse, halkın bayramını kutladı.

Vali Polat, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyetinin 1923 yılında binlerce yıllık Türk devlet geleneğinin toprakla buluşmuş son fidanı olarak doğduğunu söyledi.

Cumhuriyetin ulu bir çınar olma yolunda büyümesine, gelişmesine devam ettiğini vurgulayan Polat, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti bir yandan köklerine daha sıkı sarılan, diğer yandan semaya doğru daha fazla yükselen, kendi gövdesiyle birlikte geniş bir alanda güvenin, huzurun, umudun adı olan bir devlettir." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunu ekibi gösteri sundu, okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yozgat Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı askerlerinin gösteri sunduğu tören, öğrenci ve askerlerin geçişi ile sona erdi.

- Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Mustafa Koç ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, katılımcıların bayramını kutladı.

Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin kazanımları sayesinde, bin yıllar içerisinde geliştirdiği milli kültürünü inancıyla harmanlayıp cihan devletleri kurduğu köklü medeniyetini benimseyerek, ona güvenerek ve inanarak Cumhurbaşkanımız tarafından hedef gösterilen 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine kararlı ve emin adımlarla ilerleyecek, inşallah bu sayede Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı Türkiye Yüzyılı ve Türk'ün çağı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Törende öğrenciler, halk oyunu gösterisi sundu, Niğde Belediyesi mehter takımı marş seslendirdi, okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi.

Komandoların gösteri sunduğu tören, öğrencilerin geçişiyle sona erdi.

- Sivas

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalara Vali Yılmaz Şimşek, 5. Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ile Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Şimşek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 29 Ekim 1923'te kurtuluş mücadelesi sonrası ülkenin yeniden inşası için attığı en önemli adım olan Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümünü millet olarak kutladıklarını belirtti.

Şimşek, konuşmasının ardından ilköğretim okulları arasında düzenlenen kompozisyon, resim, şiir ve okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

Zara Jandarma Asayiş Komando Bölüğü personeli ile halk oyunu ekibinin gösteri sunduğu kutlamalar, tören geçişiyle son buldu.

- Kırıkkale

Kırıkkale Fevzi Çakmak Caddesi'nde düzenlenen tören, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş'un halkı selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Tekbıyıkoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Bu vatan kimin sorusuna en güzel cevabı vererek bugünlere geldik. Bugünlere gelmek hiç kolay olmadı. Bunları hafızamızda tutmamız gerekiyor. İnsanları insan yapan nasıl hatıralarıysa milletleri millet yapan da kendi hafızaları yani tarihleridir. Hedefimiz bellidir. Hafızamızda olan aynı zamanda rüyalarımızdadır." diye konuştu.

Programda hafta kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi, öğrenciler şiir okudu, tiyatro ve halk oyunu gösterisi sunuldu.

Program, tören geçidiyle sona erdi.

- Kayseri

Kayseri Valiliğinde düzenlenen kabul töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, törene katılanların ve halkın bayramını kutladı

Çiçek, burada yaptığı konuşmada, tarihi şan ve şerefle dolu milletin dünyaya kendi geleceğini belirleme iradesinden asla ödün vermeyeceğini haykırdığı Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan Cumhuriyetin, bu coğrafyada milletin var oluş mücadelesinin en anlamlı eseri ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Cumhuriyet tırmanışında Erciyes Dağı zirvesine açılan Türk bayrağının tırmanış ekibi tarafından Vali Çiçek'e takdim edildiği programda öğrenciler şiir okundu, halk oyunu, tiyatro ve karate gösterisi yapıldı, Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası'nda dereceye giren takımlar ile çeşitli müsabakalarda başarılı olan milli sporculara ödül verildi.

Öte yandan Vali Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, sabah Yeşilhisar ilçesinin turistik Soğanlı Mahallesi'nde, Türk bayrağı asılı sıcak hava balonuna bindi.

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