İç Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İç Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA

İç Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

​​​​​​​NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Niğde, Sivas, Kırıkkale ve Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Nevşehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2 Nolu Futbol Sahası'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Törende konuşan Vali Becel, 29 Ekim 1923'ün, binlerce yıllık şanlı Türk tarihinin en kudretli günlerinden biri olduğunu belirterek, "Cumhuriyet, milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adı ve istiklal mücadelemizin kutsal bir mirasıdır." dedi.

Konuşmanın ardından Nevşehir Belediyesi halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Programda, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında arama kurtarma eğitimi verilen köpekler de maharetlerini sergiledi.

- Kırşehir

Kırşehir Valiliği'nde düzenlenen kabul töreninin ardından Cacabey Meydanı'ndaki programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Hüdayar Mete Buhara ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, törene katılanların ve halkın bayramını kutladı.

Vali Buhara, geçmişi şanla şerefle dolu Türk milletinin evlatları olarak, hep beraber Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını, coşkusunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının da okunduğu törende, Kırşehir Belediyesi mehter takımı konser verdi, öğrenciler şiir okudu, halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Program, tören geçişiyle sona erdi.

- Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse, halkın bayramını kutladı.

Vali Polat, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyetinin 1923 yılında binlerce yıllık Türk devlet geleneğinin toprakla buluşmuş son fidanı olarak doğduğunu söyledi.

Cumhuriyetin ulu bir çınar olma yolunda büyümesine, gelişmesine devam ettiğini vurgulayan Polat, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti bir yandan köklerine daha sıkı sarılan, diğer yandan semaya doğru daha fazla yükselen, kendi gövdesiyle birlikte geniş bir alanda güvenin, huzurun, umudun adı olan bir devlettir." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunu ekibi gösteri sundu, okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yozgat Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı askerlerinin gösteri sunduğu tören, öğrenci ve askerlerin geçişi ile sona erdi.

- Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Mustafa Koç ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, katılımcıların bayramını kutladı.

Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin kazanımları sayesinde, bin yıllar içerisinde geliştirdiği milli kültürünü inancıyla harmanlayıp cihan devletleri kurduğu köklü medeniyetini benimseyerek, ona güvenerek ve inanarak Cumhurbaşkanımız tarafından hedef gösterilen 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine kararlı ve emin adımlarla ilerleyecek, inşallah bu sayede Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı Türkiye Yüzyılı ve Türk'ün çağı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Törende öğrenciler, halk oyunu gösterisi sundu, Niğde Belediyesi mehter takımı marş seslendirdi, okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi.

Komandoların gösteri sunduğu tören, öğrencilerin geçişiyle sona erdi.

- Sivas

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalara Vali Yılmaz Şimşek, 5. Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ile Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Şimşek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 29 Ekim 1923'te kurtuluş mücadelesi sonrası ülkenin yeniden inşası için attığı en önemli adım olan Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümünü millet olarak kutladıklarını belirtti.

Şimşek, konuşmasının ardından ilköğretim okulları arasında düzenlenen kompozisyon, resim, şiir ve okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

Zara Jandarma Asayiş Komando Bölüğü personeli ile halk oyunu ekibinin gösteri sunduğu kutlamalar, tören geçişiyle son buldu.

- Kırıkkale

Kırıkkale Fevzi Çakmak Caddesi'nde düzenlenen tören, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş'un halkı selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Tekbıyıkoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Bu vatan kimin sorusuna en güzel cevabı vererek bugünlere geldik. Bugünlere gelmek hiç kolay olmadı. Bunları hafızamızda tutmamız gerekiyor. İnsanları insan yapan nasıl hatıralarıysa milletleri millet yapan da kendi hafızaları yani tarihleridir. Hedefimiz bellidir. Hafızamızda olan aynı zamanda rüyalarımızdadır." diye konuştu.

Programda hafta kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi, öğrenciler şiir okudu, tiyatro ve halk oyunu gösterisi sunuldu.

Program, tören geçidiyle sona erdi.

- Kayseri

Kayseri Valiliğinde düzenlenen kabul töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, törene katılanların ve halkın bayramını kutladı

Çiçek, burada yaptığı konuşmada, tarihi şan ve şerefle dolu milletin dünyaya kendi geleceğini belirleme iradesinden asla ödün vermeyeceğini haykırdığı Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan Cumhuriyetin, bu coğrafyada milletin var oluş mücadelesinin en anlamlı eseri ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Cumhuriyet tırmanışında Erciyes Dağı zirvesine açılan Türk bayrağının tırmanış ekibi tarafından Vali Çiçek'e takdim edildiği programda öğrenciler şiir okundu, halk oyunu, tiyatro ve karate gösterisi yapıldı, Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası'nda dereceye giren takımlar ile çeşitli müsabakalarda başarılı olan milli sporculara ödül verildi.

Öte yandan Vali Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, sabah Yeşilhisar ilçesinin turistik Soğanlı Mahallesi'nde, Türk bayrağı asılı sıcak hava balonuna bindi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü
YEREL HABERLER Nevşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi ...
(Görüntülü) KAPADOKYA&#039;DA BALONLAR, TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK POSTERLERİ İLE HAVALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAPADOKYA'DA BALONLAR, TÜRK BAYRAĞI ...
Sobadan sızan gazdan zehirlenen Soner, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sobadan sızan gazdan zehirlenen Soner, hayatını ...
Kapadokya'da balonlar, Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile havalandı
YEREL HABERLER Kapadokya'da balonlar, Türk bayrağı ve Atatürk ...
Yerli sıcak hava balonu, TOGG'u kutlamak için uçtu
YEREL HABERLER Yerli sıcak hava balonu, TOGG'u kutlamak için uçtu
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçtu
YEREL HABERLER Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk ...
Nevşehir Valisi Becel ve Belediye Başkanı Savran'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Nevşehir Valisi Becel ve Belediye Başkanı Savran'dan ...
(Görüntülü) ÜNİVERSİTELİ KÜBRA&#039;YA OKULA GİDERKEN KÖPEKLER SALDIRDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÜNİVERSİTELİ KÜBRA'YA OKULA ...
Üniversiteli Kübra'ya okula giderken köpekler saldırdı
YEREL HABERLER Üniversiteli Kübra'ya okula giderken köpekler ...
Nevşehir'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi yaralandı
YEREL HABERLER Nevşehir'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ...
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin "İhtisaslaşma Stratejisi ve Yol Haritası" tanıtıldı
YEREL HABERLER Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin ...
Nevşehir'de hakkında 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Nevşehir'de hakkında 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ...
Nevşehir'de taraflar, SMA hastası çocuğa bağış şartıyla uzlaştı
YEREL HABERLER Nevşehir'de taraflar, SMA hastası çocuğa bağış ...
Kapadokya'ya turist ilgisi sonbaharda da devam ediyor
YEREL HABERLER Kapadokya'ya turist ilgisi sonbaharda da devam ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.