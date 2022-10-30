NEVÜ Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü doğa yürüyüşü düzenledi

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından "Cumhuriyet Bayramı" etkinlikleri kapsamında, doğa yürüyüşü düzenlendi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ortahisar beldesindeki Kızılçukur Vadisi girişinde bir araya gelen akademisyen ve öğrenciler, etkinlik kapsamında yürüyüşe katıldı.

Vadi içindeki 12 kilometre uzunluğundaki parkuru yürüyen yaklaşık 60 katılımcı, etkinliği Çavuşin köyünde sonlandırdı.

Kulübün akademik danışmanlığını yapan NEVÜ Dr. Öğr. Üyesi Toprak Keskin, iyi eğitim sunmanın yanı sıra sosyokültürel etkinliklerle öğrencilerin entelektüel birikimlerine de katkı sağlamaya önem verdiklerini belirtti.

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