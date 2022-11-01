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Nevşehir'de kuduzla mücadele kapsamında havadan aşılı yem bırakılıyor

AA

Nevşehir'de kuduzla mücadele kapsamında havadan aşılı yem bırakılıyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, "Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini" isimli AB projesi kapsamında, doğal yaşam alanlarına uçakla havadan aşılı yem atılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca kiralanan uçaklar, Kapadokya Havalimanı'nda yapılan yüklemenin ardından havalanarak Nevşehir ve çevre illerdeki kırsal alanlara aşılı yem bırakıyor.

Türkiye'de önceki yıllarda daha çok köpekler aracılığıyla yayılan kuduz hastalığının, son yıllarda tilki popülasyonun arttığı alanlarda da görülmesi üzerine başlatılan projede, uçaklar havadan aşılama çalışması yürütüyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, gazetecilere, Türkiye'de kuduz vakasına rastlanılmadığını ancak tedbiri elden bırakmamak adına çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Tilkiler vasıtasıyla kuduz hastalığının yayılmasının söz konusu olduğunu aktaran Gizligider, şunları kaydetti:

"Bunun önlenmesi amacıyla modern bir yöntem olarak aşılama çalışması başlattık. Şu an Türkiye olarak bu hastalıkla ilgili iyi durumdayız. Hayırlı bir iş ve hayırlı bir mücadele. Bu kapsamda Kapadokya Havalimanı'nın kullanılması da bölge açısından büyük bir avantaj. Biz bu hastalığın ebediyen neticelenmesini istiyoruz. Bu kapsamda mücadelemiz sürecek."

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