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"Tarım cebimde" uygulaması 2023'te hayata geçecek

AA

"Tarım cebimde" uygulaması 2023'te hayata geçecek

NEVŞEHİR (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Tarım cebimde" uygulamasını yeni yılda hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Gizligider, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından 2021'de "En iyi kırsal turizm destinasyonu" seçilen Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Mustafapaşa köyündeki lavanta dikim etkinliğinde yaptığı konuşmada, bahçenin Kapadokya'nın doğal güzelliğine renk katacağını belirtti.

Lavantanın yaygınlaşması için önemli bir başlangıç yapıldığını dile getiren Gizligider, bakanlık olarak bu işi sahiplenip desteklediklerini vurguladı.

Bakanlığın yürüttüğü çalışmaları değerlendiren Gizligider, 2023 yılından itibaren tarımda yeni uygulamaların hayata geçirileceğini dile getirerek, "1 Ekim itibarıyla ÇKS kayıtlarının cep telefonu ve e-devlet üzerinden yapılması sistemine geçtik. Bundan sonra çiftçi muhtarı aramak, ziraat odasına gitmek ve basit bir iş için birkaç gün kaybetmek zorunda kalmayacak." dedi.

Gizligider, bunun devamının geleceğini, 2023'te "Tarım cebimde" uygulamasını hayata geçireceklerini ifade ederek, "Alacağınız desteğin, nereye ne ekeceğinizle ilgili başlayan sorunun tamamının cevabını, cep telefonu üzerinden yürütebileceğimiz bir sistematiğe geçiyoruz. Yaklaşık 16 yıl okuttuğumuz ziraat mühendisimizin bilgisayar başında ÇKS kaydı girmesindense bizzat toprakta çiftçimizin yanında, ahırda besicimizin yanında olmasını istiyoruz. Türkiye yüzyılına Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Allah'ın izniyle çok güçlü şekilde gireceğiz." diye konuştu.

Vali İnci Sezer Becel de Mustafapaşa köyünde sürdürülen restorasyon ve düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla Kapadokya'nın yeni bir turizm destinasyonu kazanacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından ekilen lavanta fidelerine can suyu verildi.

Programa, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de katıldı.

Gizligider, etkinliğin ardından Mustafapaşa köyündeki Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi'nde açılan "Geleneksel Keçe Sergisi"ni gezdi, Ürgüp ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto'nun desteğinde yapılacak kapalı yüzme havuzunun temel atma törenine iştirak etti.

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