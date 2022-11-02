Nevşehir Belediye Başkanı Savran'dan SMA hastası bebeğe destek

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, SMA hastası bebek için düzenlenen yardım kampanyasına destek olmak amacıyla taksi şoförlüğü yaptı.

Savran, Valiliğin izniyle tedavisi için yardım toplanan 9 aylık Yusuf Eren Gostak'a destek olmak ve SMA hastalığına dikkati çekmek amacıyla ticari bir taksinin direksiyonuna geçti.



Kapucubaşı Mahallesi'ndeki taksi durağına gelen Savran, hayırseverlerden gelen çağrıların ardından belirtilen adreslere giderek yolcu taşıdı.

Savran, gazetecilere, Yusuf Eren'in ailesi ve yakınlarınca başlatılan kampanyaya destek vermek istediğini belirterek, "Farkındalığı artırmak ve bir an önce gereken miktarı toplayıp Yusuf Eren'i tedaviye göndermek istiyoruz. Taksiye binen vatandaşlarımız sadece taksi ücreti değil, daha fazlasını katkıda bulunacaklar." dedi.

Taksiye binen hayırseverlerden Aziz Aydoğmuş da organizasyonla ilgili bilgi aldığında taksiye binmek için Aksaray'dan Nevşehir'e geldiğini aktardı.

Savran, yaklaşık iki saatin ardından taşıdığı hayırsever iş insanlarının bağışlarından elde edilen 110 bin lirayı Gostak için açılan bağış hesabına yatırdı.

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