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NEVŞEHİR (AA) - Türk Kızılay tarafından hazırlanan "İnsanlığın Yedi Yüzü" fotoğrafları, sıcak hava balonlarıyla Kapadokya semalarında sergilendi.

Göreme beldesindeki Meskendere Vadisi'nde kalkış için hazırlanan balonların sepetlerine Türk Kızılay çalışanlarınca farklı ülkelerde çekilen fotoğraflar asıldı.

3 metre boyutundaki bez afişlere basılan 7 ayrı portre fotoğrafı taşıyan sıcak hava balonları hazırlıkların ardından peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Türk Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek, gazetecilere, etkinlikle Kızılay Haftası dolayısıyla iyilik ve dayanışma vurgusu yapmayı amaçladıklarını belirterek, "Türk Kızılay fotoğraf sanatçılarımızın dünyanın yedi ayrı coğrafyasında çektiği yedi ayrı yüzü, tarih ve hoşgörünün mirası olan Kapadokya'mızda balonlarla gökyüzüne çıkartarak haftamızın bu son gününde etkinliğimizi dünyaya duyuruyoruz." dedi.

Balonlar 45 dakika süren uçuşun ardından Göreme beldesi yakınlarına iniş yaptı.





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