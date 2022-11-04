"Dünya'daki İlk 100 Jeolojik Miras Listesi"ne giren Kapadokya'nın tanınırlığı artacak

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Kapadokya'nın Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği (IUGS) tarafından belirlenen "Dünya'daki İlk 100 Jeolojik Miras Listesi"ne girmesi, bölgenin tanıtımına katkı sunacak.

IUGS, jeolojik miras alanlarını belirlemek için 13 ülkedeki jeomiras uzmanlarının teklif ettiği 181 aday alanı değerlendirdi.

56 ülkeden jeolojik yapılarıyla dikkati çeken lokasyonlar daha sonra 33 uluslararası uzmanın analizine sunularak, yer bilimlerinin tarihi, starigrafi ve sedimanyoloji, paleontoloji, volkanik ve metaformik pertoloji, volkanoloji, miyosen, tektonik, mineraloji, jeomorfoloji ve aktif jeolojik süreçler ile ekstra karasal kaya kategorilerine göre ayrıldı.

Açıklanan "Dünya'daki İlk 100 Jeolojik Miras Listesi"nde Kapadokya, volkanoloji, Pamukkale ise jeomorfoloji ve aktif jeolojik süreçler kategorisinde yer buldu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Dinçer, AA muhabirine, dünyanın gelişimindeki jeolojik süreçleri açıklama noktasında bilime örnek teşkil eden oluşumların jeolojik miras olarak adlandırıldığını, Kapadokya'nın bu anlamda geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu belirtti.

Dinçer, Kapadokya'nın ilk 100 jeolojik alan arasında yer almasının, bilinirliliğinin artmasının yanında, bilim dünyasınca da bu kapsamda tescillenmiş bir bölge haline gelmesini sağladığını kaydetti.

Uzun yıllardır yerli ve yabancı bilim insanlarının jeoloji alanında yaptıkları çalışmalar kapsamında Kapadokya'yı ziyaret ettiğini aktaran Dinçer, şöyle konuştu:

"Kapadokya'da, günümüzden 12 milyon yıl öncesinden 4 milyon yıl öncesine kadar devam eden volkanizmanın tüm evrelerini görebiliyoruz. Bu volkanik istifin daha sonra çevresel koşullarla aşınması eşsiz bir takım yüzey şekillerine dönüşüyor. Peribacaları bunlardan en önemlileri. Kapadokya bir jeopark değil ama bu çalışma, o yöndeki faaliyetleri güçlendirici bir rol oynayacaktır. Kapadokya, uluslararası bilimsel jeoloji camiasında hakkında yüzlerce yayın yapılmış bir bölgedir. Uluslararası camia tarafından tescillenmiş ve tanınmış olması görünürlüğünü artıracak."

Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KAP-HİB) Müdürü Levent Ak ise Kapadokya'nın dünyanın en önemli 100 jeolojik alanı içinde yer almasının bölgede memnuniyetle karşılandığını söyledi.

- "Kapadokya, jeoturizmde de ön plana çıkacak"

Coğrafi oluşumların Kapadokya'yı ziyaret edenlere ilginç manzara sunduğunu dile getiren Ak, şunları kaydetti:

"Yer bilimleri açısından dünyada birçok güzel yerler var. Kapadokya'da bunlardan farklı olarak peribacaları ve vadi oluşumlarıyla farklı bir doğal güzellik ortaya çıkmış. Aynı zamanda Kapadokya, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bu durum bölgeye kültürel zenginlik de katmış. Bölgemizde balon turizmi dünyaca biliniyor. Balon turuna katılanlar yukarıdan baktığında dünyanın en güzel jeolojik alanlarından birini görebiliyor. Kapadokya, doğal ve kültürel özellikleriyle eşi benzeri olmayan bir bölge. Jeomiras listesine alınması bölgemizin jeoturizmde ön plana çıkmasına da katkı sunacak ve turizm çeşitliliğini artıracaktır."





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