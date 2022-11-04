Nevşehir'de halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan kadını hastaneye yetiştirdi

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de özel halk otobüsünde baygınlık geçiren yolcu hastaneye ulaştırıldı.

Kent merkezinde, Aydın Topçu'nun kullandığı 50 HO 1006 plakalı halk otobüsüne binen 25 yaşındaki Emine Yıldırım, bir süre sonra baygınlık geçirdi.

Diğer yolcuların uyarması üzerine Topçu, duraklara uğramadan Yıldırım'ı Nevşehir Devlet Hastanesine götürdü.

Acil Servis önüne park eden otobüsten sağlık görevlilerince sedyeyle alınan Yıldırım, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Otobüste yaşananlar, aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücü Topçu, AA muhabirine, "Kadın bayıldı. Acile yetiştirmem gerekiyordu, görevimizi yaptık." dedi.

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