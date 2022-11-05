Kapadokya'da balonlar lösemili çocuklara dikkati çekmek için uçtu

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NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da sıcak hava balonları lösemili çocuklar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla pankartlarla uçuş gerçekleştirdi.

Nevşehir'in Göreme beldesinde turistlere yönelik tur hizmeti sunan Royal Balloon firmasına ait sıcak hava balonlarının sepetlerine "Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)" yazılı pankartlar asıldı.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, pankartları taşıyan balonlar Kılıçlar Vadisi'nden kalkış yaptı.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Dinler, gazetecilere, lösemi tedavisi gören tüm çocuklara acil şifa dileyerek, "Lösemili çocuklara dikkat çekmek amacıyla tüm sıcak hava balonlarımızın sepetlerine LÖSEV afişleri astık. Hafta kapsamındaki faaliyetlere katkı sunmaktan mutluyuz." dedi.

Peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde uçan balonlar yaklaşık bir saat süren turun ardından belde kırsalına indi.





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