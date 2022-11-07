Nevşehir'de budanan ağaç dalları ihtiyaç sahiplerine yakacak oldu

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de belediye tarafından yürütülen çalışmada, budanan ağaçların dalları yakacak odun haline getirilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda devrilme riski bulunan ağaçların budanması ve kuruyan ağaçların kesilmesi sonucu elde edilen odunlar, dönem içinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposunda biriktirildi.

Burada kesilerek çuvallara konulan odunlar, görevliler tarafından tespit edilen dar gelirli ailelere yakacak desteği olarak ulaştırıldı.

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