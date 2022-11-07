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Restore ettirdiği 150 yıllık binayı Orta Çağ temalı restorana dönüştürdü

AA

Restore ettirdiği 150 yıllık binayı Orta Çağ temalı restorana dönüştürdü

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de yaşayan mimar Muammer Erinal, Osmanlı döneminde ahır olarak kullanılan, Cumhuriyetin ilk yıllarında postane hizmeti verilen binayı satın alıp Orta Çağ temalı restorana dönüştürdü.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden 1987 yılında mezun olduktan sonra mesleğe başlayan Erinal, 20 yıl önce gelip yaşamaya başladığı Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki eski bir binayı satın aldı.

Gerekli izinleri alarak binayı restore ettiren Erinal, restorasyon çalışmalarının ardından 15 yıl ikamet ettiği binada düzenleme yaparak çağlar ötesini yansıtan temalarla donatıp restoran açtı.

Binada, çocukluk yıllarından bu yana ilgi duyduğu Orta Çağ'ı yansıtabilmek amacıyla uzun süre uğraş veren Erinal, o dönemi yansıtan eşya ve objeleri çeşitli illerdeki ustalara imal ettirdi.

- Bağlantı tüneli ve kayadan oyma odalar bulunuyor

Kapadokya'da son yıllarda önem kazanan gastronomi turizmine katkı sunmak isteyen Erinal, Orta Çağ temalı restoranda yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeye başladı.

Çalışanların, dönem kıyafetleriyle müşterileri karşıladığı, içinde eski yıllardan kalma bağlantı tüneli ve kayadan oyma odaların da bulunduğu 150 yıllık bina, farklı tasarımıyla dikkati çekiyor.

- "Konsept turizmi ön plana çıkacak"

Erinal, AA muhabirine, restorana gelen turistlerin sergilenen objelere ilgi gösterdiğini söyledi.

Mekanı aldığından bu yana Orta Çağ temalı restoran yapmak için çabaladığını vurgulayan Erinal, şöyle konuştu:

"Yurt içi ve yurt dışına yaptığım seyahatlerimde mutlaka tarihi mekanları, eski kaleleri ve yer altı kentlerini gezerim. Orta Çağ ile çok ilgiliyim, Orta Çağ ile ilgili kitapları okurum, belgeselleri seyrederim. Orta Çağ benim hobi alanım. Kendimi o dönemde yaşamış gibi hissediyorum. Ata bindiğimde, yürürken bile içimde böyle bir his var. Bu benim için çok özel bir duygu. Özellikle pandemi döneminde kılıçları, bayrakları ve diğer objeleri tasarladım. Bir kısmını ben yaptım. Bir kısmını bu işi yapabilecek ustaları bulup yaptırdım. Bunları yaparken de Orta Çağ temalı katalog ve arşivleri karıştırıp, objelerin gerçekçi olmasına özen gösterdim. Bence bundan sonra konsept turizmi ön plana çıkacak. Bu tarz yerlerin çoğalması gerekiyor."

- "Burayı sadece parasal değer olarak düşünmemek gerekir"

Rus turist Andrey Kurkin ise arkadaşlarıyla geldiği restoranı beğendiğini, merak edip odalarını gezdiğini ifade ederek, "Mekan detaylarına gösterilen özenden çok etkilendim. Burayı sadece parasal değer olarak düşünmemek gerekir, kalp ve ruhun katılarak ortaya çıkarıldığı çok açık. Orta Çağ'ın ruhunu bu coğrafyaya taşınması etkileyici." diye konuştu.

Azerbaycanlı turist Leyla Ahmadova da mekanda kendini asırlar önceki bir yerde yaşıyor gibi hissettiğini belirterek, "Burayı çok beğendim. Filmlerde böyle mekanları görüyordum, şimdi o sahnelerin içinde gibiyim. İnsana farklı bir hava bahşediyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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