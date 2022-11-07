Kapadokya'daki kaza sonrası tutuklanan balon pilotu serbest bırakıldı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu meydana gelen kazadan sonra tutuklanan balon pilotu serbest bırakıldı.

Kapadokya'da geçen ay turistlere yönelik düzenlenen turun ardından iniş sırasında meydana gelen ve 2 turistin ölümüne neden olan kaza nedeniyle tutuklanan balon pilotu M.M.A.K, dosyaya eklenen bilirkişi raporunun değerlendirilmesinin ardından mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavak beldesi yakınlarında 18 Ekim'de meydana gelen kazada, 30 kişinin bulunduğu balonun sepetindeki yolculardan 2'si hayatını kaybetmiş, 3'ü yaralanmıştı.

Sıcak hava balonu pilotu M.M.A.K. tutuklanmıştı.

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