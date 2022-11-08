Kapadokya'da sıcak hava balon turuna yağış molası

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NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da, aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle iki gündür gerçekleştirilemeyen sıcak hava balon turu yarın da yapılamayacak.



Turistlerin bölgeyi kuşbakışı izleyebilmeleri için düzenlenen sıcak hava balon turu, olumsuz hava koşulları nedeniyle iki gündür yapılamıyor.



Bölgede yarın da etkili olması beklenen yağış nedeniyle tur etkinliği bir gün daha ertelendi.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi yapıları ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'da, balon turlarının hava şartlarının normalleşmesi durumunda 10 Kasım Perşembe yeniden başlaması bekleniyor.



Yılda ortalama 250 gün gerçekleştirilen bölgedeki balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan meteorolojik değerlendirmelerin ardından verilen izinle gerçekleştirilebiliyor.

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