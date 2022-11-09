Nevşehir'de bir zanlı, psikolojik tedavi desteği alma ve bağış şartıyla uzlaştı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan hakkında soruşturma başlatılan şüpheli, müştekilerin uzlaşı için talep ettiği psikolojik tedavi desteği alma ve kadın sığınma evine bağış yapma şartını yerine getirdi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, B.B. ve Z.U'nun şikayetiyle zanlı M.T. hakkında başlatılan soruşturmada dosya, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Görevlendirilen uzlaştırıcı tarafından yürütülen müzakerede, müştekiler B.B. ve Z.U, şüpheli M.T'nin kentteki kadın sığınmaevine 3 bin lira bağışta bulunması ve bir seans psikolojik tedavi görmesini talep etti.

M.T'nin talepleri yerine getirmesiyle dosya kapandı.

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