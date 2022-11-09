Nevşehir'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de yakalanan 5 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri, ikisi çeşitli suçlara karışan, 3'ü yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu şüpheliyi yakaladı.

İşlemleri tamamlanan 5 kişi, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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