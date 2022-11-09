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İç Anadolu'daki KYK yurtlarında deprem tatbikatı yapıldı

AA

İç Anadolu'daki KYK yurtlarında deprem tatbikatı yapıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir, Kırıkkale, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında "deprem anı ve tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi.

Nevşehir KYK Kız Öğrenci Yurdu'ndaki tatbikata yaklaşık yaklaşık 900 öğrenci ile görevliler katıldı.

AFAD'ın koordinasyonunda UMKE, İHH Arama Kurtarma, Türk Kızılay ve Radyo Amatörleri Derneği üyelerinin görev aldığı tatbikatta öğrenciler senaryo gereği depreme yakalandı.

Oda, kantin ve koridorlarda "çök-kapan-tutun" hareketi yapan öğrenciler, daha sonra görevlilerce tahliye edildi.

Etkinliğin ardından, AFAD ve Türk Kızılay tarafından açılan stantta öğrencilere ikramda bulunuldu.

- Kırıkkale

Kırıkkale Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdunda gerçekleştirilen tatbikatta, Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş de hazır bulundu.

Saat 21.00'de siren çalmasıyla Topaloğlu, Coşkun, Güneş ve öğrenciler, "çök-kapan-tutun" yöntemini uyguladı. Ardından kontrollü şekilde tahliye edilen binadakiler, toplanma alanında bir araya geldi.

Topaloğlu, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu uygulamaların tatbikattan öte geçmemesini umut ettiklerini ve afetsiz bir şekilde yaşamak istediklerini söyledi.

Öğrencilere sınavlarında da başarılar dileyen Topaloğlu, "Yakın zamanda İzmir depreminde bir öğrenci arkadaşımız, deprem anında panikle balkondan atlayarak maalesef hayatını kaybetti. Tatbikatlara gereken önemi vermemiz gerekiyor ama belki bazen ciddiyetin farkına varamıyoruz." dedi.

Kırıkkale'deki tatbikata, 7 yurttaki 8 bin 518 öğrenci katıldı.

- Niğde

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsteki Ömer Halisdemir Yurdunda düzenlenen tatbikata Vali Mustafa Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, AFAD İl Müdürü Selami Kılıçel, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Türk Kızılayı Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu ve öğrenciler katıldı.

Senaryo gereği oda, kantin ve koridorlarda depreme yakalanan öğrenciler, siren çalmasıyla önce "çök-kapan-tutun" hareketini yaptı, ikinci sirenle de binadan tahliye edildi.

Vali Mustafa Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından olası bir deprem anında kurumların ortak çalışma kabiliyetini arttırmak, afete dirençli bir toplum oluşturabilmek için 2022 yılının Afet Tatbikat Yılı ilan edildiğini söyledi.

Bu kapsamda çeşitli tatbikatlar yapıldığını belirten Koç, şunları kaydetti:

"İlimizde Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı 9 yurdumuzda toplam 10 bin 444 öğrenci, personel ve çalışma arkadaşlarımızın katılımıyla başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz, vatandaşlarımız bilinç, duyarlılık kazandı. Her zaman afete hazır olmalıyız. Afet değil, deprem değil, tedbirsizlik ve bilinçsizlik öldürür."

- Sivas

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Binali Yıldırım Kampüsü Yıldız Kız Öğrenci Yurdunda gerçekleştirilen tatbikatta, Vali Yılmaz Şimşek'in öğrencilerle kütüphanede bulunduğu sırada senaryo gereği deprem meydana geldi.

"Çök-kapan-tutun" hareketi yapan Şimşek ve öğrenciler, depremin sona ermesinin ardından yurdu tahliye ederek toplanma alanına geçti.

Şimşek, burada yaptığı konuşmada doğal afetlerin hayatın bir gerçeği olduğunu söyleyerek, "Allah gerçeğini yaşatmasın. Ama bu tür afetlere karşı da her zaman hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Tatbikata Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile AFAD Müdürü Nazif Ekinci de katıldı.

- Yozgat

Yozgat'ta Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 18 öğrenci yurdunda düzenlenen deprem tatbikatında siren sesiyle "çök-kapan- tutun" yöntemi uygulandı, binalar tahliye edildi.

Yozgat Kız Öğrenci Yurdunda yapılan tatbikata katılan Vali Ziya Polat, gazetecilere, Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını belirterek, "Deprem afetini yaşıyoruz, yaşayacağız. Bunun için İçişleri Bakanlığımız, 2022 yılını afet tatbikat yılı ilan etti. Geçtiğimiz yıl eğitim yılıydı. Yozgat'ta ve ülkemizin her yerinde de eğitimler verildi. Bu sene de bu eğitimleri sahaya yansımasını tatbikatlarla göreceğiz. Bugün18 binamızda 372 personelimiz ve 7 bin 820 öğrenci kardeşimizin katılımı ile bir tatbikat yaptık." dedi.

Vali Polat, tatbikat sonrası yurt yemekhanesinde öğrencilerle sohbet etti.

Tatbikata Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, AFAD Müdürü Halil İbrahim İbiş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak da katıldı.

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