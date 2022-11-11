Nevşehir, Kırşehir ve Kayseri'de fidanlar toprakla buluşturuldu

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NEVŞEHİR (AA) - Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Nevşehir, Kırşehir ve Kayseri'de fidanlar dikildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, Nevşehir'deki orman varlığını yüzde 100 artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ormanların korunmasına önem verdiklerini vurgulayan Gizligider, "Orman meselesi bizim için son derece önemli. Orman yangınları meselesinde ciddi başarı kaydettik. Yapay zekadan tutun, helikopterler, konvansiyonel araçlar, İHA'lara kadar ciddi seferberlik yürütülüyor. Bu yıl, bir orman yangınımız 25, diğeri 70 saatte söndürüldü, diğerlerinin ortalaması 2 saatin altında. Yaklaşık 11 dakikada bir orman yangınına müdahale eder hale geldik." diye konuştu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın da birer konuşma yaptığı program, 23 Nisan Anaokulu öğrencilerinin ritim gösterisiyle devam etti.

Konuşmaların ardından 8 bin fidan toprakla buluşturuldu, can suyu verildi.

- Kırşehir

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Aşıkpaşa Tabiat Parkı'ndaki programda, "Kırşehir'in yaklaşık yüzde 7'sini ormanlar oluşturmaktadır. İlimizde son 20 yılda mevcut orman varlığımız iki katına çıkarılmıştır." diye konuştu.

Ankara Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nizamettin Ören de Kırşehir'de 2022 yılında 250 bin fidanı toprakla buluşturduklarını anımsatarak, "Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında etkinlik sahasında 20 bin sedir, 20 bin kara çam fidanı toprakla buluşturuluyor." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, öğrenciler ve vatandaşlar, diktikleri fidanlara can suyu verdi.



- Kayseri

Kayseri'de Yamula Barajı çevresine 5 bin fidan dikildi.

Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, Kuşçu Mahallesi'nde düzenlen programda yaptığı konuşmada, 65 kilometre uzunluğa sahip Yamula Barajı çevresinde, Orman Bölge Müdürlüğünün kurulduğu 2011 yılından itibaren 5 milyon fidan dikildiğini söyledi.

Baraj çevresinde yeniden bir ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını anlatan Çapkın, şunları kaydetti:

"Ağaçlandırmaya uygun alanlarda 12 milyon fidan dikimi bugünden itibaren 3 yıl içinde bitirilecektir. Bu çalışmalar neticesinde baraj havzasının turizm potansiyelinin artırılması ve erozyonun önlenerek barajın ömrünün uzatılması sağlanacaktır. Kuşçu Mahallesi'nde bugün 5 bin fidan dikimi yapacağız. Kayseri genelinde ise bu yıl 3 milyon fidanın dikimi gerçekleştirilecektir."

Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de fidan dikmenin önemine değinerek, vatandaşları doğayı yeşillendirmeye davet etti.

Konuşmaların ardından il protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu.

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