Nevşehir'deki park yeri kavgasında tartıştığı işçiyi silahla öldüren turizmci tutuklandı

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NEVŞEHİR (AA) - Uçhisar beldesinde araç park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada, tartıştığı inşaat işçisini öldüren turizmci tutuklandı.

Tekelli Mahallesi'nde tartıştığı M.B'yi (38) tüfekle ağır yaraladıktan sonra gözaltına alınan turizmci A.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre, M.B, çalıştığı otel inşaatındaki hafriyat yüklü traktörün çıkabilmesi için A.Ö'den aracını bulunduğu yerden kaldırmasını istedi. Aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından A.Ö, tüfekle ateş ederek M.B’yi ağır yaraladı. M.B. ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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