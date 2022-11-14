Batmanlı ilkokul öğrencilerinin Kapadokya hayali gerçeğe dönüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batmanlı ilkokul öğrencilerinin Kapadokya hayali gerçeğe dönüştü

AA

Batmanlı ilkokul öğrencilerinin Kapadokya hayali gerçeğe dönüştü

NEVŞEHİR (AA) - Peribacası ve sıcak hava balon maketleri yaparak düzenledikleri etkinliği sosyal medyada paylaşan Batmanlı ilkokul öğrencileri, davet edildikleri Kapadokya'da balon turuna katıldı.

Çevrimova Köyü İlkokulu öğrencileri, geçen ay öğretmenleri Ayşenur Doğan nezaretinde yaptıkları etkinliği, "Bir gün balonlara binip gökyüzünde uçacağız" başlığıyla okulun sosyal medya hesabında paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan video ile karşılaşan AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa Açıkgöz, öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Kapadokya'ya davet etti.

Nevşehir'e gelen 11 öğrenci ile 3 öğretmen, konakladıkları otelden alınarak Göreme beldesindeki sıcak hava balonları kalkış alanına getirildi.

Hazırlanan sıcak hava balonuna binen öğretmen ve öğrenciler, yeni günü gökyüzünde karşıladı.

Kapadokya'yı kuşbakışı izleme imkanı bulan öğrencileri taşıyan balon, Kılıçlar, Güllüdere ve Meskendir vadileri üzerinde süzüldükten sonra Çavuşin köyü yakınlarına indi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz, gazetecilere, Kapadokya'da, dünyanın dört bir tarafından gelen konukları ağırladıklarını ancak Kapadokya özlemi duyan Batmanlı öğrencilerin özel misafirleri olduğunu söyledi.

Açıkgöz, "Öğrencilerimiz Kapadokya'yı çok beğenmişler, güzel de bir çalışma yapmışlar. Biz de buna duyarsız kalamazdık. Davetimize icap edip geldiler. Amacımız özellikle çocuklarımızın Kapadokya'mızı tanımaları ve güzel hatıralar biriktirmesi. Kapadokya sevgisi aşıladıkları için öğretmenlerine teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın hayali gerçekleşmiş oldu." dedi.

Öğretmen Ayşenur Doğan da okulda düzenledikleri Kapadokya etkinliğinin gerçeğe dönüşmesinin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Öğrencilerin hayallerini gerçekleştiren Milletvekili Açıkgöz'e teşekkür eden Doğan, "Çocuklara kitaptan peribacasını göstermek yerine dokunarak, hissederek öğrenmelerini sağlandık. İki gün buradayız. Bu bölgenin coğrafi özelliklerini, kültürel miraslarını onlara tanıtacağız. Hayatlarında unutmayacakları güzel bir anı olacak." diye konuştu.

Öğrencilerden Sena Yurdem ise peribacalarını gökyüzünden izlemenin heyecanını yaşadığını dile getirerek, "Okulda yaptığımız maket sayesinde buradayız. Bizi Kapadokya'ya getirdiği için milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Burada peribacaları ve balonları gördük, çok eğlenceliydi." dedi.

Öğrenci Muammer Doğru da görebilmeyi çok istediği Kapadokya'da çok sayıda balonu izlemenin heyecanını yaşadığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kapadokya'da 'ara tatil' yoğunluğu
YEREL HABERLER Kapadokya'da 'ara tatil' yoğunluğu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.