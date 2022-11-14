Nevşehir’in anıt ağacı 530 yıllık sapsız meşe görkemiyle hala ayakta

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde bulunan ve Anıt Ağaç olarak tescillenen 530 yaşındaki sapsız meşe, geniş gövdesinin kabuklarında ve görkemli dallarında asırların izini taşımaya devam ediyor.

Sonbaharda yaprakları sarı ve yeşilin farklı tonlarını yansıtan 36 metre boyundaki ağaç, 610 santimetre çapındaki gövdesiyle dikkati çekiyor.

Kayadan oyma tarihi yer altı şehrinin bulundu Ceneviz Vadisi'nin hemen yanı başında yer alan meşe, çevresindeki diğer ağaçlar arasında göze çarpıyor.

Ağacın bulunduğu bahçenin sahibi, 78 yaşındaki Yakup Demir, AA muhabirine, çocukluk anılarının mekanı olan ağacın her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü ifade etti.

Demir, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yaptıkları başvuruyla meşenin 2011 yılında Anıt Ağaç statüsüne alındığını aktardı.

Geçmiş yıllarda kuvvetli rüzgarlarda ağacın bazı dallarının kırıldığını belirten Demir, "Büyük dedemler bahçeyi mülk edinince ağacı da sahiplenmişler. Bu ağacı koruyoruz, birinin zarar vermesini engelliyoruz. Yapraklarını bu zamanda dökmeye başlar, baharda tekrar yeşerir. Çocukluğumuzda burada palamutlarla oyun oynardık. Köyün çocukları ağacı taşlar, biz de onları kovalardık." diye konuştu.

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