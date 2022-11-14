Nevşehir'de bir şüpheli tarihi eserlerle yakalandı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir şüphelinin üzerinde 23 sikke ile tarihi eser olduğu değerlendirilen kolye ucu ve yüzük ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avanos'ta bir şüphelide tarihi eserler bulunduğu bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin üzerinde 23 sikke, 4 kolye ucu ile 3 yüzük bulundu.

Şüpheli hakkında, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

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